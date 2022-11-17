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台派內鬨？王浩宇看「基進黨候選人圖文」生氣了：這樣針對何必呢

▲▼王浩宇。（圖／記者吳世龍攝）

▲前桃園市議員王浩宇。（圖／記者吳世龍攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

基進黨高雄市議員候選人李雨蓁PO出鞠躬圖文拉票，但因文內提及「沒有顯赫的家世背景與組織系統」，照片背景則是民進黨高雄市議員參選人林智鴻的競選看板。對此，前桃園市議員王浩宇看完非常生氣，「妳這樣何必呢？」

李雨蓁16日發文指出，她沒有顯赫的家世背景與組織系統，每一份認同和肯定都是親手打拼、靠著雙腳步步累積，「就算只剩下我一個人，我都會繼續堅持走下去，這就是我實踐理念的方式。本土要過半，高雄才能持續進步，我們一起讓鳳山變的更好。」

▼李雨蓁圖文如下。（圖／翻攝鳳山李雨蓁臉書）

▲▼台派內鬨？王浩宇看「基進黨候選人圖文」生氣了：何必針對呢（圖／翻攝鳳山李雨蓁臉書）

▲▼台派內鬨？王浩宇看「基進黨候選人圖文」生氣了：何必針對呢（圖／翻攝鳳山李雨蓁臉書）

對此，王浩宇17日晚間發文表示，他剛剛回家時看到李雨蓁的文內提及「我沒有顯赫的家世背景與組織系統」，但照片背景卻是林智鴻，「讓我感到非常生氣」、「妳這樣何必呢？（後修改為：何必這樣呢？）」

王浩宇表示，林智鴻來自後山的台東，爸爸、媽媽只是平凡人，家境並不是特別富裕，也沒有顯赫的家世背景跟資金，都是非常樸實、低調的台東在地人，「台東孩子到高雄唸書、打拼，一路從助理當到議員，到現在還在還房貸」。

▲▼台派內鬨？王浩宇看「基進黨候選人圖文」生氣了：何必針對呢（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇不滿李雨蓁的圖文針對性太強。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇說，林智鴻的孩子還很小，這次選舉基本上都是靠大家幫忙，「過去4年的努力，再加上黨內外分票，最後也不知道會不會上」，「我可以體諒妳急迫的想要爭取支持。但對於台派夥伴這種針對性的圖文，這樣真的有加分嗎？」

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