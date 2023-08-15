▲民眾黨主席、總統參選人柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間被告發涉詐領助理費，台北地檢署依違反《貪污治罪條例》起訴。資深媒體人羅友志認為，整個長期抗戰的後勤支援跟準備都沒有，目前高虹安的角色，好像整個民眾黨都沒有意識到。

羅友志表示，打高虹安影響鴻海創辦人郭台銘或柯文哲應該力道有限，因為現在的行銷，講究的是拳拳到肉，但是高虹安是鴻海的前員工、也是民眾黨的現任黨員，她是郭台銘的愛將、也是現在柯文哲唯一的執政縣市的資源。她也是現在正在熱騰騰、討論如火如荼的郭柯配，重要的牽繫人。

羅友志說，高虹安不會影響總統大選太多，但是這個案子如果一審持續四五個月，每天掛著「民眾黨」三個字出門，再加上「我不喝咖啡」的公關應變能力，這五個月，「民眾黨」三個字大概會被凌遲到痛不欲生，如果高虹安最後變成孤軍奮戰，會讓更多人看到，原來加入民眾黨就是「有事要一切靠自己」，也讓「柯文哲沒資源」這種感覺流竄、更讓「你們只顧柯文哲」的耳語被坐實了，「想想對什麼票會有影響？」

羅友志舉例，就像打民進黨的賴清德，去找潘孟安、賴勁麟的麻煩，根本沒有太大影響，可是對「民進黨」來說，傷害就越來越擴大，會不會回來反咬賴清德？不得而知。再怎麼辛苦，在面臨創黨的第一個政治公關風暴危機，一定要展現某種程度的資源力量，否則，這場2024 ，會被削弱難保不會影響回來。