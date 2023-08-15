高虹安為證清白喊「我不喝咖啡！」　他親眼看過：百密有很多疏

▲新竹市長高虹安召開記者會說明貪汙遭起訴一案。（圖／翻攝自高虹安臉書）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間因涉詐領助理費，遭北檢以貪污等罪起訴，檢方指出，高甚至連買咖啡機也用公費支出。高強調，「我不喝咖啡，大家都知道」，但遭網友挖出「直播喝咖啡」的影片打臉。民進黨立委洪申翰15日受訪時回應，看到這樣的說法有點詫異，「我本人就看過高虹安喝咖啡，只能說她很努力在進行自己的司法攻防。」

高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘都跳出聲援，並批評綠營政治追殺。

對此，洪申翰受訪時回應，國民黨跟民眾黨主席現在跳出來、忽略現在偵辦的事實大力護航，更顯得他們的護航出於政治立場，不管是藍、白還是郭台銘，過去對於反貪腐的宣稱，現在看起來都是遇到自己人就轉彎。

對於政治追殺說法，洪申翰表示，真的不知道政治追殺由來何處，這個案子由國民黨林耕仁踢爆、認罪的是民眾黨助理，不知道所謂政治追殺是誰追殺誰？難道是國民黨跟民眾黨在追殺高虹安嗎？邏輯非常荒謬，藍白講政治追殺自己都不覺得好笑嗎？

對於高虹安稱自己不喝咖啡，洪申翰指出，昨天看到高虹安說不喝咖啡的時候確實有點詫異，「我本人就看過高虹安喝咖啡，只能說她很努力在進行自己的司法攻防、想要爭取社會大眾視為無罪，但這樣的努力可能百密有很多疏。」