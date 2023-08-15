「藍議長都不鼓勵郭獨立參選」　謝衣鳯：大家也盼朱立倫負責整合

▲謝衣鳯（圖中）15日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

彰化縣議長謝典林8日稱反對鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統，但昨改口「連署一定會幫他連署，連署就等於支持了」。對此，謝典林胞姊、國民黨立委謝衣鳯今（15日）表示，她沒有請教謝典林轉折是什麼，但包含藍營議長、重要地方人士等都不鼓勵郭台銘獨立參選；大家也都希望國民黨主席朱立倫負起整合工作，到底怎樣完成政黨輪替，「這有賴在野黨主席跟總統候選人共同來努力」。

謝衣鳯15日上午出席國民黨立法院黨團記者會，會中媒體詢問她上述謝典林立場轉變的原因。謝衣鳯回應，她沒有請教謝典霖選擇的轉折是什麼，但這幾周以來，總召有去拜訪各縣市立委候選人、藍營各地方首長或友好縣市首長，以及重要地方人士，其中包含若干議長。

謝衣鳯說，大家的共識就是，若要完成政黨輪替，勢必要團結合作；當在野有兩組候選人都不可能贏的情況下，候選人若有三組，等於就是保送民進黨總統參選人賴清德，讓賴躺著選，而這情況是大家不願意、不樂見的，所以也不鼓勵郭台銘獨立參選。

謝衣鳯表示，過去許多議長被批評是跟郭台銘是利益的結合，但議長在在地有自己的人脈及朋友，有一些只是禮貌上 情意相挺 ，全部都不希望郭獨立參選，只是大家莫衷一是，在沒辦法的情況下，也希望黨中央、朱立倫可以負起整合工作 。未來大家都希望朱立倫可以共同來整合，到底怎樣完成政黨輪替的目標，「這有賴在野黨主席跟總統候選人共同來努力」。

謝衣鳯說，「今天也在這裡共同的跟所有國民黨內立委候選人講的是」，黨中央其實在2024大選裡也體認到不只有總統選舉，還有立委選舉，所以也會盡力輔選立委候選人，而立委候選人也希望能政黨輪替、國會過半，發揮監督行政體系的力量，「這是我們目前收集到所有共同共識」。

謝衣鳯表示，時局非常變動，隨著整合及大家共識逐漸形成，相信郭台銘陣營所有支持者，可能也會有立場上的改變，希望未來大家朝同樣目標；畢竟郭台銘4月從美國返國後，就說希望在這樣共同平台上合作，完成政黨輪替。