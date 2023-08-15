趙怡翔：《彭博》指賴清德最能贏得選舉　提升台灣安全

▲副總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

代表民進黨競選總統的副總統賴清德近日接受外媒《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪，訪問內容今（15日）於《彭博新聞》播出。賴清德競選辦公室發言人趙怡翔表示，《彭博新聞》報導內容提到，賴清德最能贏得這場選舉；總統參選人要帶領國家，就是要把國家立場講清楚說明白。

賴清德7月底接受《彭博商業周刊》訪問，這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來，首次接受外媒專訪。訪談影片於台灣時間15日清晨首播，賴清德也將是下期《彭博商業周刊》的封面人物，以「他盼領導台灣。但他能否維護和平？」（He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace？）為題進行報導。

賴清德在訪談過程中表示，「和平是我們的目的地，民主是我們的指南針」，台海問題嚴肅且複雜，必須以理性、穩健的態度來面對，讓國家能在區域變局中順利往前走，希望國際社會正視台灣是一個民主國家，跟國際陣營追求共同的價值，台灣也很樂意為國際社會作出貢獻。

對此，趙怡翔說明，賴清德受訪時清楚闡述對國家願景，以及未來將如何提升國際交流、確保區域穩定，並展開經濟合作。他說，總統參選人要帶領國家，就是要把國家立場講清楚說明白，誠如賴清德強調，台海問題嚴肅且複雜，必須以理性、穩健的態度來面對，讓國家能在區域變局中順利往前走。

趙怡翔並指，未來希望國際社會正視台灣是一個民主國家，跟國際陣營追求共同的價值，台灣很樂意為國際社會作出貢獻。而《彭博新聞》報導內容也提到，賴清德最能贏得這場選舉，未來將致力加深與理念相近民主國家的合作，維持台海現狀及穩健提升台灣安全。