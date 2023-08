趙怡翔：《彭博》指賴清德最能贏得選舉　提升台灣安全

▲副總統賴清德。(資料照/記者湯興漢攝)

記者呂晏慈/台北報導

代表民進黨競選總統的副總統賴清德近日接受外媒《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek)專訪,訪問內容今(15日)於《彭博新聞》播出。賴清德競選辦公室發言人趙怡翔表示,《彭博新聞》報導內容提到,賴清德最能贏得這場選舉;總統參選人要帶領國家,就是要把國家立場講清楚說明白。

賴清德7月底接受《彭博商業周刊》訪問,這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來,首次接受外媒專訪。訪談影片於台灣時間15日清晨首播,賴清德也將是下期《彭博商業周刊》的封面人物,以「他盼領導台灣。但他能否維護和平?」(He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace?)為題進行報導。

賴清德在訪談過程中表示,「和平是我們的目的地,民主是我們的指南針」,台海問題嚴肅且複雜,必須以理性、穩健的態度來面對,讓國家能在區域變局中順利往前走,希望國際社會正視台灣是一個民主國家,跟國際陣營追求共同的價值,台灣也很樂意為國際社會作出貢獻。

對此,趙怡翔說明,賴清德受訪時清楚闡述對國家願景,以及未來將如何提升國際交流、確保區域穩定,並展開經濟合作。他說,總統參選人要帶領國家,就是要把國家立場講清楚說明白,誠如賴清德強調,台海問題嚴肅且複雜,必須以理性、穩健的態度來面對,讓國家能在區域變局中順利往前走。

趙怡翔並指,未來希望國際社會正視台灣是一個民主國家,跟國際陣營追求共同的價值,台灣很樂意為國際社會作出貢獻。而《彭博新聞》報導內容也提到,賴清德最能贏得這場選舉,未來將致力加深與理念相近民主國家的合作,維持台海現狀及穩健提升台灣安全。