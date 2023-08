賴清德登《彭博》封面　涉外人士劃3大重點：展國家領導人格局

▲民進黨總統參選人暨副總統賴清德。(資料照/記者林敬旻攝)

記者呂晏慈/台北報導

副總統賴清德成為首位登上《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek)封面故事的亞太領袖,涉外人士指出,報導內容清楚揭示3重點:《彭博》以「總統選舉領先者」(presidential frontrunner)形容賴清德,顯示國際關注度高,已被視為台灣未來領袖;訪談過程傳達兩岸議題的穩健立場;且《彭博》也邀約民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜,但僅賴清德接受專訪。

賴清德7月27日在總統府接受《彭博商業周刊》訪問,這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來,首次接受外媒專訪。訪談影片於台灣時間15日清晨首播,此外,賴清德也將是下期《彭博商業周刊》的封面人物,以「他盼領導台灣。但他能否維護和平?」(He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace?)為題進行報導。

涉外人士指出,賴清德在受訪過程闡述和平的重要,並希望國際持續關注台海問題,一如賴清德在美國紐約過境時的談話內容「台灣安全、世界就安全」,在這篇專訪當中,可以清楚見到3大重點。

首先,涉外人士表示,賴清德國際關注度高,已被視為台灣未來領袖,賴清德對於台灣經濟產業及青年的未來有清楚願景及視野,希望對手共同關注台灣安全,及後疫情時代各項內政的挑戰;《彭博》內文除了有非常完整報導,也看好賴清德能贏得此次選舉,在封面左下角以「總統選舉領先者」(presidential frontrunner)形容賴清德。

該人士回顧,總統蔡英文2015年曾登上《時代雜誌》封面,展現國際社會對她的關注,認為她當下最有可能成為台灣下任總統,相隔8年,賴清德現在也登上國際最大媒體之一的《彭博商業周刊》封面,彰顯國際社會對他的期待,其內容並大篇幅刊登他將如何維護台海和平,帶領台灣向前走。

第二個重點是,涉外人士說明,賴清德傳達兩岸議題的穩健立場,展現總統高度,專訪中最受矚目的就是兩岸議題,採訪者請賴清德清楚定義對兩岸關係、台獨及國家定位的立場,而賴清德在維持台海現狀上的意志堅定、立場清楚,毫無搖擺,表示兩岸互不隸屬、台灣不屬於中華人民共和國,未來將依循蔡英文的「四個堅持」以及「四大支柱」的行動方案,貢獻台海及區域和平與穩定。

涉外人士表示,上述立場除了符合台灣絕大多數民意外,對國際也是重要訊號,因為國際社會普遍認為蔡英文穩健領導兩岸關係,獲得國際支持,而未來賴清德若當選,台灣也將扮演同樣角色,與國際社會協力確保現狀的不受破壞,民進黨執政的一致、穩健立場持續讓國際社會更加清楚,是北京在挑釁兩岸關係,以及破壞區域穩定。

該人士補充,賴清德近日投稿《華爾街日報》、接受國內媒體專訪,至今也接受國際媒體《彭博新聞》專訪,持續展現總統的高度,將國際合作、兩岸和平及國家願景等議題再度導入總統選舉內,相對其他候選人,到底誰才有總統格局,適合擔任總統,比較結果應該非常明顯。

最後一個重點則是,涉外人士透露,《彭博新聞》曾邀約柯文哲、侯友宜、賴清德3人,但僅有賴清德接受專訪,該篇專訪內容也提到,賴清德認為,接受專訪是能向世界強調台灣是愛好和平、追求區域穩定的良好機會,而其他候選人則拒訪。

涉外人士指出,相對不願意或不敢面對國際媒體的侯友宜及柯文哲,賴清德認為接受國際媒體的提問是每一位總統參選人該面臨的挑戰,台灣需要國際社會的支持,國際社會也期待更瞭解台灣未來的施政,在這種環境之下,未來的總統必須要具備與國際社會溝通與交流的能力與角色。

該人士觀察,《彭博》的問題除了針對兩岸、台美關係的多項問題外,也就民進黨在青年選票方面進行提問,賴清德則直球對決,完全沒有避開任何問題,清楚且詳細地說明他各項施政方向,也針對青年議題提出有關教育、工作、居住、成家的政策立場。他說,對應侯友宜或柯文哲的拒訪,以及國民黨主席朱立倫當年接受《德國之音》專訪時,面對尖銳問題就直接離場,賴清德都展現國家領導人的格局。