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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德登《彭博》封面　涉外人士劃3大重點：展國家領導人格局

▲民進黨總統參選人賴清德出席會計師後援會成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統參選人暨副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德成為首位登上《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）封面故事的亞太領袖，涉外人士指出，報導內容清楚揭示3重點：《彭博》以「總統選舉領先者」（presidential frontrunner）形容賴清德，顯示國際關注度高，已被視為台灣未來領袖；訪談過程傳達兩岸議題的穩健立場；且《彭博》也邀約民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，但僅賴清德接受專訪。

賴清德7月27日在總統府接受《彭博商業周刊》訪問，這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來，首次接受外媒專訪。訪談影片於台灣時間15日清晨首播，此外，賴清德也將是下期《彭博商業周刊》的封面人物，以「他盼領導台灣。但他能否維護和平？」（He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace？）為題進行報導。

涉外人士指出，賴清德在受訪過程闡述和平的重要，並希望國際持續關注台海問題，一如賴清德在美國紐約過境時的談話內容「台灣安全、世界就安全」，在這篇專訪當中，可以清楚見到3大重點。

首先，涉外人士表示，賴清德國際關注度高，已被視為台灣未來領袖，賴清德對於台灣經濟產業及青年的未來有清楚願景及視野，希望對手共同關注台灣安全，及後疫情時代各項內政的挑戰；《彭博》內文除了有非常完整報導，也看好賴清德能贏得此次選舉，在封面左下角以「總統選舉領先者」（presidential frontrunner）形容賴清德。

該人士回顧，總統蔡英文2015年曾登上《時代雜誌》封面，展現國際社會對她的關注，認為她當下最有可能成為台灣下任總統，相隔8年，賴清德現在也登上國際最大媒體之一的《彭博商業周刊》封面，彰顯國際社會對他的期待，其內容並大篇幅刊登他將如何維護台海和平，帶領台灣向前走。

第二個重點是，涉外人士說明，賴清德傳達兩岸議題的穩健立場，展現總統高度，專訪中最受矚目的就是兩岸議題，採訪者請賴清德清楚定義對兩岸關係、台獨及國家定位的立場，而賴清德在維持台海現狀上的意志堅定、立場清楚，毫無搖擺，表示兩岸互不隸屬、台灣不屬於中華人民共和國，未來將依循蔡英文的「四個堅持」以及「四大支柱」的行動方案，貢獻台海及區域和平與穩定。

涉外人士表示，上述立場除了符合台灣絕大多數民意外，對國際也是重要訊號，因為國際社會普遍認為蔡英文穩健領導兩岸關係，獲得國際支持，而未來賴清德若當選，台灣也將扮演同樣角色，與國際社會協力確保現狀的不受破壞，民進黨執政的一致、穩健立場持續讓國際社會更加清楚，是北京在挑釁兩岸關係，以及破壞區域穩定。

該人士補充，賴清德近日投稿《華爾街日報》、接受國內媒體專訪，至今也接受國際媒體《彭博新聞》專訪，持續展現總統的高度，將國際合作、兩岸和平及國家願景等議題再度導入總統選舉內，相對其他候選人，到底誰才有總統格局，適合擔任總統，比較結果應該非常明顯。

最後一個重點則是，涉外人士透露，《彭博新聞》曾邀約柯文哲、侯友宜、賴清德3人，但僅有賴清德接受專訪，該篇專訪內容也提到，賴清德認為，接受專訪是能向世界強調台灣是愛好和平、追求區域穩定的良好機會，而其他候選人則拒訪。

涉外人士指出，相對不願意或不敢面對國際媒體的侯友宜及柯文哲，賴清德認為接受國際媒體的提問是每一位總統參選人該面臨的挑戰，台灣需要國際社會的支持，國際社會也期待更瞭解台灣未來的施政，在這種環境之下，未來的總統必須要具備與國際社會溝通與交流的能力與角色。

該人士觀察，《彭博》的問題除了針對兩岸、台美關係的多項問題外，也就民進黨在青年選票方面進行提問，賴清德則直球對決，完全沒有避開任何問題，清楚且詳細地說明他各項施政方向，也針對青年議題提出有關教育、工作、居住、成家的政策立場。他說，對應侯友宜或柯文哲的拒訪，以及國民黨主席朱立倫當年接受《德國之音》專訪時，面對尖銳問題就直接離場，賴清德都展現國家領導人的格局。

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