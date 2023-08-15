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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聲援高虹安讓侯友宜競辦傻眼？　朱立倫：難道對她落井下石嗎

▲▼朱立倫、侯友宜2023模擬立法院活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫參加2023模擬立法院活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨新竹市長高虹安昨因涉貪遭檢方提起公訴，國民黨主席朱立倫第一時間發聲力挺，卻傳出未事前溝通黨籍總統參選人侯友宜及其競辦執行長金溥聰，讓競辦上下傻了眼。朱立倫今（15）日對此表示，「這是標準的存心製造對立、見縫插針，想要造成藍營的問題，沒有這回事！」

國民黨主席朱立倫昨公開力挺涉詐領助理費遭起訴的民眾黨新竹市長高虹安，據媒體披露，此舉被指為形同變相助長基層看衰侯友宜，宛如「林耕仁事件」翻版；況且侯競辦對於高虹安案，並未想涉入，但朱事前完全沒有溝通，讓侯競辦上下傻了眼。

朱立倫今出席「模擬立法院」活動並接受媒體聯訪，朱對前述報導表示，這是標準的存心製造對立、見縫插針，想要造成藍營的問題，沒有這回事。朱說，其實這兩個多禮拜，相信大家看到自己只有今天回到台北來，每一天都在各地幫侯友宜總統候選人跟立委來全力助選，「大家全力在前線力拼的時候，絕對不要去相信這個所謂的見縫插針，也不要相信任何的想要製造藍營之間的困擾。」

針對力挺高虹安一事，朱表示，有關於高虹安市長的事情，這是一個基本的態度，希望民進黨不要因為政黨之別、不同立場，而就有不同的司法對待，這也是長期以來民眾的質疑。朱進一步強調，司法要勿枉勿縱，不應該有政黨之別，不應該有差別待遇，希望能夠用司法來還給當事人清白，這就是一個基本的態度，「難道我們要對於同為在野聯盟，或者是同為在野陣營的這些朋友，要落井下石嗎？不可能！大家當然是應該至少希望能夠最後還給她清白。」

媒體也問，侯友宜競辦力主打柯打郭，但朱立倫卻提出在野大聯盟，是否有不同調的問題？朱答，不要再有這樣子的見縫插針，相信今天同樣是在野陣營在立法院當中，本來就是在野大家都是能夠合作，那同樣縣市長，相信高虹安市長也都展現善意，每一次不管是跟侯友宜市長去參加的一些重要活動，或者是盧秀燕市長召集的一些活動，她都有參與，親自參加或派員參加，那連自己到新竹，她也有參與不同的互動，所以用此角度去看，國民黨的朋友越多越好、敵人越少越好。

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