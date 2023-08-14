　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

超好玩水槍路跑後　「新屋魚米之鄉馬拉松」917登場　　 　

▲超好玩水槍路跑後「新屋魚米之鄉馬拉松」9/17接力登場

▲「2023新屋米寶親子路跑」參加路跑者人手一支水槍，進行趣味的水槍水戰。（圖／新屋區體育會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

千人路跑+水槍大戰，超好玩！新屋區體育會理事長張宏斌14日表示，路跑活動廣受親子歡迎，該會日前舉辦「2023新屋米寶親子路跑」活動，參加路跑者人手一支水槍，除了進行趣味的水槍水戰，4.3km的路線，更讓親子在酷暑中，跑起來開心輕鬆，無形中，帶動全民運動。

▲超好玩水槍路跑後「新屋魚米之鄉馬拉松」9/17接力登場

▲超好玩水槍路跑後「新屋魚米之鄉馬拉松」9/17接力登場。（圖／新屋區體育會提供）

張宏斌說，繼「2023新屋米寶親子路跑」活動，緊接著為最後壓軸、9月17日登場的「新屋魚米之鄉馬拉松」，是絕對不能錯過最強一屆新屋馬拉松，報名最後倒數，賽事路線精心挑選在地特殊自然地理環境賽道。

各組別跑者由新屋農博環境教育園區出發，沿途有田園稻香、全台唯一的客家漁港，還有蔚藍海岸的美麗景象及全台最高的青銅媽祖神像新屋天后宮、桃園最夯最新打卡熱點永安海螺文化體驗園區，歡迎全國各地的鄉親一起來新屋作客，欣賞風光明媚的景致，來趟在地的客家輕旅行。

▲超好玩水槍路跑後「新屋魚米之鄉馬拉松」9/17接力登場

▲副市長蘇俊賓(右五)熱愛路跑。（圖／新屋區體育會提供）　

「2023新屋米寶親子路跑」於12日舉行，出席活動的副市長蘇俊賓表示，市府非常重視全民運動風氣，提倡全民路跑運動，除了專業馬拉松賽事之外，也規劃親子趣味路跑，今年魚米之鄉馬拉松嘉年華第二場系列活動，特別讓近三千名親子在賽事中用水槍消暑，不僅為親子創造難忘的回憶，也讓許多參與的孩子因此愛上路跑，

▲超好玩水槍路跑後「新屋魚米之鄉馬拉松」9/17接力登場

為鼓勵全民運動，贊助商的義大利第一專業運動品牌LOTTO，今（2023）年為歡慶品牌50週年。LOTTO致力於推廣全民運動，持續推出各式大人與小孩的運動鞋。本次也特別贊助2023新屋米寶親子路跑，提供千雙運動襪作為報名參賽獎品，活動當天也在現場攤位也舉辦抽獎活動，最大獎為慶祝50週年推出的「AIRFLOW 5奔速風動跑鞋」，這雙鞋專為5-10公里路跑而設計，滿足大部分民眾為了健康與樂趣而從事的跑步需求。

ET快訊
銀行經理帶頭扮內鬼　助詐團洗錢騙4億
極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近
快訊／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝
幼教師「床戰人夫180次」！　喊：期待換新身分證
快訊／一家6口溪邊戲水　父救溺水兒反遭滅頂命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南「勞工領袖大學」開訓　黃偉哲勉勵在職勞工終身學習

超好玩水槍路跑後　「新屋魚米之鄉馬拉松」917登場　　 　

【廣編】感念偉大父愛！新北市雙溪區舉辦112年模範父親表揚典禮

應農業部改制　林業署屏東分署8／14同步與林業署掛牌運行

馬英九出席慰安婦紀念日追思會　銘記歷史讓悲劇不再重演

萬丹鄉登革熱疫情發燒　衛生局籲請醫療院所提高通報警覺

姚正玉建議慰安婦銅像移往湯德章紀念公園　更名為「人權紀念公園」

南投山區送急救動輒數十分鐘　前山基金會贈消防局自動甦醒器

佛光山屏東講堂小童軍參防消防分隊　實際體驗操作收穫滿滿

桃園高風險本土登革熱出現　張善政指示落實每周一日清除孳生源

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

台南「勞工領袖大學」開訓　黃偉哲勉勵在職勞工終身學習

超好玩水槍路跑後　「新屋魚米之鄉馬拉松」917登場　　 　

【廣編】感念偉大父愛！新北市雙溪區舉辦112年模範父親表揚典禮

應農業部改制　林業署屏東分署8／14同步與林業署掛牌運行

馬英九出席慰安婦紀念日追思會　銘記歷史讓悲劇不再重演

萬丹鄉登革熱疫情發燒　衛生局籲請醫療院所提高通報警覺

姚正玉建議慰安婦銅像移往湯德章紀念公園　更名為「人權紀念公園」

南投山區送急救動輒數十分鐘　前山基金會贈消防局自動甦醒器

佛光山屏東講堂小童軍參防消防分隊　實際體驗操作收穫滿滿

桃園高風險本土登革熱出現　張善政指示落實每周一日清除孳生源

聯邦銀經理帶頭「7人組」扮內鬼　開暗門助詐團洗錢領現狂騙4億

「上班裝忙」國家排名曝光　日本上榜排名第2

房東不給殺價…6千元套房掰了！他事後驚「好險沒租」毛炸

台南「勞工領袖大學」開訓　黃偉哲勉勵在職勞工終身學習

等於現賺一個行李箱！samsonite限定款下殺6折 最實用尺寸必敗

賓士女闖紅燈「撞直行機車」！騎士噴飛翻滾數圈　最新畫面曝

飛大阪、名古屋注意！蘭恩撲日「航班異動資訊」一次看

蕾菈再婚1年半「女兒仍叫湯宇叔叔」　解答原因：長大就會慢慢懂

甜心主播苦求子2年「才宣告放棄」　37歲自然懷孕！

國中弟「脖子黑一片洗不掉」被笑髒！醫搖頭：快變糖尿病

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

地方熱門新聞

花蓮2民眾未禮讓行人挨罰不理　遭扣薪凍結資產

新北瑞芳福龍宮31年陸橋拆除

新北板橋文化段都更公展起跑

Build-UP Taitung建築競圖決選　黃正揚奪首獎

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

朱漢堂去世　99輛4億元名車送葬

比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

新莊首場星光電影院　結合性別平權宣導

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

嘉義檳榔攤恐怖車禍 　路人合力搬車救女

台南牛肉麵老店捐贈消防局災情勘查車3輛

客家大老陳運棟告別式　文化部代總統頒褒揚令

首家蛋糕碳足跡認證　王奕凱分享數位行銷攻略

北科大「氣候變遷專題演講」　探討邁向淨零

更多熱門

相關新聞

長榮航馬拉松「幼苗計畫」金門登場　鼓勵青少年挑戰自我

長榮航馬拉松「幼苗計畫」金門登場　鼓勵青少年挑戰自我

長榮航（2618）城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」繼於台東、恆春站舉辦後，第3站金門站今（5）日熱鬧登場，吸引近百位金門地區的青少年參加。

2023台灣國際觀鳥馬拉松活動

2023台灣國際觀鳥馬拉松活動

2023新屋愛迪達羽球錦標賽　廣增新屋能見度

2023新屋愛迪達羽球錦標賽　廣增新屋能見度

渣打公益馬拉松　報名參賽抽哩程

渣打公益馬拉松　報名參賽抽哩程

首屆蔬跑盃馬拉松跑向淨零低碳

首屆蔬跑盃馬拉松跑向淨零低碳

關鍵字：

水槍路跑桃園新屋魚米之鄉馬拉松新屋區體育會

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面