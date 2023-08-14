超好玩水槍路跑後　「新屋魚米之鄉馬拉松」917登場　　 　

▲「2023新屋米寶親子路跑」參加路跑者人手一支水槍，進行趣味的水槍水戰。（圖／新屋區體育會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

千人路跑+水槍大戰，超好玩！新屋區體育會理事長張宏斌14日表示，路跑活動廣受親子歡迎，該會日前舉辦「2023新屋米寶親子路跑」活動，參加路跑者人手一支水槍，除了進行趣味的水槍水戰，4.3km的路線，更讓親子在酷暑中，跑起來開心輕鬆，無形中，帶動全民運動。

▲超好玩水槍路跑後「新屋魚米之鄉馬拉松」9/17接力登場。（圖／新屋區體育會提供）

張宏斌說，繼「2023新屋米寶親子路跑」活動，緊接著為最後壓軸、9月17日登場的「新屋魚米之鄉馬拉松」，是絕對不能錯過最強一屆新屋馬拉松，報名最後倒數，賽事路線精心挑選在地特殊自然地理環境賽道。

各組別跑者由新屋農博環境教育園區出發，沿途有田園稻香、全台唯一的客家漁港，還有蔚藍海岸的美麗景象及全台最高的青銅媽祖神像新屋天后宮、桃園最夯最新打卡熱點永安海螺文化體驗園區，歡迎全國各地的鄉親一起來新屋作客，欣賞風光明媚的景致，來趟在地的客家輕旅行。

▲副市長蘇俊賓(右五)熱愛路跑。（圖／新屋區體育會提供）

「2023新屋米寶親子路跑」於12日舉行，出席活動的副市長蘇俊賓表示，市府非常重視全民運動風氣，提倡全民路跑運動，除了專業馬拉松賽事之外，也規劃親子趣味路跑，今年魚米之鄉馬拉松嘉年華第二場系列活動，特別讓近三千名親子在賽事中用水槍消暑，不僅為親子創造難忘的回憶，也讓許多參與的孩子因此愛上路跑，





為鼓勵全民運動，贊助商的義大利第一專業運動品牌LOTTO，今（2023）年為歡慶品牌50週年。LOTTO致力於推廣全民運動，持續推出各式大人與小孩的運動鞋。本次也特別贊助2023新屋米寶親子路跑，提供千雙運動襪作為報名參賽獎品，活動當天也在現場攤位也舉辦抽獎活動，最大獎為慶祝50週年推出的「AIRFLOW 5奔速風動跑鞋」，這雙鞋專為5-10公里路跑而設計，滿足大部分民眾為了健康與樂趣而從事的跑步需求。