「2023新屋愛迪達羽球錦標賽」千名好手齊聚桃園　廣增新屋能見度

▲體育局長許彥輝歡迎全國羽球愛好者，來桃園以球會友。（圖／張宏斌提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023新屋愛迪達羽球錦標賽」日前於新屋區多功能運動中心，展開為期3天的賽程，吸引全台逾千名10到50歲好手報名參加。新屋區體育會理事長張宏斌21日表示，新屋區是桃園市偏遠地區，體育局長許彥輝出席開幕活動，看到參賽熱絡盛況，肯定該活動除增強新屋區能見度，亦讓全國的羽球愛好者都能來桃園以球會友。

張宏斌說，「2023新屋愛迪達羽球錦標賽」在今年初，即有球友詢問相關資訊，5月開放網路報名立即秒殺額滿，統計此次比賽共有來自全台各地羽球好手一千多人報名參加，賽事組別涵蓋國小、國中、高中及社會組別，比賽選手年齡層從10歲到50歲，選手在場上揮汗較勁賽事精彩好看。

▲「2023新屋愛迪達羽球錦標賽」吸引全台逾千名10到50歲好手參加。。（圖／張宏斌提供）

張宏斌表示，在桃園市議員陳睿生的大力支持下，新屋區體育會全力推廣各項運動在地發展，這次在知名運動品牌台灣愛迪達羽球的冠名贊助下，串連教育部體育署運動ｉ臺灣2.0，以及桃園市政府體育局大力協助，相信日後可以將更多羽球資源帶進新屋，將羽球運動深耕到基層的每一個角落，讓學校跟學生能夠熱愛羽球，讓更多偏鄉、弱勢家庭及各級學校師生、家長一起加入羽球運動的行列，也希望藉此讓學子們建立自信，開發自己的潛力，一同快樂打羽球，讓羽球在基層學校紮根。