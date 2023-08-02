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2023台灣國際觀鳥馬拉松活動　號召各地鳥友報名

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的『2023台灣國際觀鳥馬拉松』，是全台唯一24小時由山到海不間斷的觀鳥活動，也是國內最具知名度的觀鳥大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的『2023台灣國際觀鳥馬拉松』，是全台唯一24小時由山到海不間斷的觀鳥活動，也是國內最具知名度的觀鳥大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的『2023台灣國際觀鳥馬拉松』，是全台唯一24小時由山到海不間斷的觀鳥活動，也是國內最具知名度的觀鳥大賽，今年邁入第11年，在雲嘉南管理處與在地鳥會多年的共同努力下已成功在國內、外打響知名度。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的『2023台灣國際觀鳥馬拉松』，是全台唯一24小時由山到海不間斷的觀鳥活動，也是國內最具知名度的觀鳥大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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活動即將於10月28至29日於台南七股遊客中心登場，今年更積極拓展國際交流，此外亞洲知名登山家金未坤也慕名號召韓國組隊參加。本活動將於8月8日下午2時在筆記報名網上開始報名，名額僅限43組（每組3-4人），勢必再度造成搶報風潮。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的『2023台灣國際觀鳥馬拉松』，是全台唯一24小時由山到海不間斷的觀鳥活動，也是國內最具知名度的觀鳥大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2日宣傳活動有台灣野鳥保育協會姜榮寬理事長、中華民國野鳥學會張瑞麟理事長、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會蕭博仁理事長、歐都納公司董事長程鯤一同到場共襄盛舉。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的『2023台灣國際觀鳥馬拉松』，是全台唯一24小時由山到海不間斷的觀鳥活動，也是國內最具知名度的觀鳥大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南管理處表示，在歷年來與台江國家公園的合作下，持續維護濱海濕地生態、建設觀鳥亭與具備在地漁民特色並兼顧遮陰及賞鳥功能的魚籠景觀設施，提供了民眾賞鳥的最佳條件，歡迎各位愛好觀鳥的好朋友們，把報名的訊息分享給國際愛鳥友人，一同來台灣雲嘉南濱海感受賞鳥的震撼與感動。另外，現場還有長期關注生態與全民健康生活營造的前國民健康署署長邱淑媞也以台灣野鳥保育協會顧問的身分蒞臨記者會現場，特別勉勵這場觀鳥馬拉松活動將會是場國際級的生態永續旅遊特會，以觀鳥活動融入人群與社區健康活動，帶動在地就業與觀光效益，將使台灣在聯合國永續發展目標(SDGs)評比上大大加分！

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的『2023台灣國際觀鳥馬拉松』，是全台唯一24小時由山到海不間斷的觀鳥活動，也是國內最具知名度的觀鳥大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣位處世界主要候鳥遷徙路徑，是亞澳海線候鳥度冬遷徙的中繼站，雲嘉南地理環境優勢擁有海洋、濕地、森林三大生態系統，提供許多度冬候鳥豐富的棲息資源。每年9月到隔年4月，超過近百種、數萬隻的鳥類在此停留、繁殖，形成全台最美的飛羽天堂。

雲嘉南管理處表示，『2023台灣國際觀鳥馬拉松』活動，係以永續指標作為推廣首要目標，共分為老鳥組（高手競賽組16組）、送子鳥組(親子組8組)及慢飛組（新手體驗組9組），並預計邀請國際人士10組穿插於各組別，互相切磋交流經驗。各報名隊伍免報名費，完成全部賽事的隊伍於活動期間留宿雲嘉南縣市，即贈送國內知名戶外品牌歐都納獨家贊助價值千元機能排汗衫，並有機會得到消費滿額抽獎…等好康禮品，數量有限。

宣傳活動特別錄製亞洲最知名登山家韓籍金未坤影片，分享登山時有趣的鳥類生態，今年活動更結合國內5至6個專業鳥會一同協辦，期待吸引更多國際鳥友參賽，提升雲嘉南國內外綠色旅遊能見度。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的『2023台灣國際觀鳥馬拉松』，是全台唯一24小時由山到海不間斷的觀鳥活動，也是國內最具知名度的觀鳥大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為讓賞鳥更生活化，在「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁會不定期推出『賞鳥趣談—這些鳥事』及88節鳥界三大好爸爸《彩鷸、棕三趾鶉、水雉》溫馨、逗趣貼文。從8月底開始還有饒富台味的「鳥仔唸歌詩」品味咖啡活動，歡迎大家快來按讚當粉絲。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的『2023台灣國際觀鳥馬拉松』，是全台唯一24小時由山到海不間斷的觀鳥活動，也是國內最具知名度的觀鳥大賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，雲嘉南管理處從去年開始就已經準備30組賞鳥專用望遠鏡與100種常見鳥類圖鑑，分別放置在雲林口湖、台南北門及七股遊客中心提供免費借用，並逐步建立14個賞鳥最佳時機及熱點，透過GOOGLE精準導航，鼓勵親子來場輕鬆的觀鳥小旅行。

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