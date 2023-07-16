古坑綠色隧道一早湧入3千人　首屆蔬跑盃馬拉松跑向淨零低碳

▲第一屆蔬跑盃路跑活動今日登場，吸引3千人共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

融入蔬食市集元素與永續理念，呼應減碳及循環經濟的精神！全台首度打造蔬食與路跑兩大元素融合的賽事—第一屆蔬跑盃，今(16)日在雲林縣古坑鄉綠色隧道正式開跑。現場吸引逾3000名跑者參加，擔任鳴槍儀式的縣長張麗善表示，期待透過活動使更多人認識雲林農產及採用蔬食生活方式，讓減碳成為生活態度及實際行動。

縣長張麗善致詞表示，在綠意盎然的古坑綠色隧道進行，路線規劃也充分呈現了雲林縣的特色，沿途都能看到雲林盛產的農產品，如鳳梨、芒果、甘蔗、絲瓜和文旦等，這是一場真正的「蔬跑」賽事，也是將首屆蔬跑盃設在雲林縣的重要特點。希望大家活動後也能順道到雲林各景點賞玩，喝古坑咖啡賞夜景及一覽草嶺風光。





張麗善指出，此次蔬跑盃的一大特色是融入蔬食市集元素，現場擺設了來自全台各地的蔬食創意小吃攤位，包括慈濟推出的「斗南、西螺、虎尾、斗六、北港」地方風味攤位，期望讓大家一次品嚐雲林縣在地美味的蔬食。此外，由蔬食8和初蔬食共同合作的各種蔬食攤位，也提供了飲品、甜點和鹹食等多元選擇。另一特色服務則是由美麗樂國際提供的按摩體驗，讓參賽者在跑完賽事後，能即時舒緩肌肉疲勞。

計畫處長李明岳表示，近年來永續理念已成為全球生活的重要指標，因此「蔬跑盃」也致力於實踐這一理念。除了推動全程賽事無紙化，使用電子成績單證明完賽，抽獎和市集點數兌換都透過線上系統完成外，參賽衣更是採用寶特瓶回收紗纖維製作，獎盃也是由廢棧板和廢棄黃銅片製成，呼應循環經濟的精神，邀大家共同參與響應環保永續，跑向淨零低碳活動。

▲第一屆蔬跑盃路跑活動今日登場，吸引3千人共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）