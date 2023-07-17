　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

2023渣打臺北公益馬拉松報名倒數　報名參賽大獎抽哩程　免費送大家海外挑戰馬拉松！

【企劃特輯】

好想出國跑？自渣打銀行2013年贊助第一屆路跑賽至今，正好迎來第十個年頭，為感謝跑友們的支持，2023渣打臺北公益馬拉松（渣打馬）特別加碼升級大會摸彩好禮，只要報名參加2023渣打馬賽事，就有機會贏取中華航空哩程數及香港或吉隆坡免費資格，到香港或吉隆坡參賽，渣打馬大方送台灣跑友出國跑馬，與國際跑者一同突破自我極限！

吃、喝、玩、樂一次滿足 最適合全家大小、男女老少一齊同樂的馬拉松賽事！

作為全台最專業的馬拉松賽事之一，渣打馬不僅擁有專業的賽道規劃，更準備了豐富的完賽禮要送給參賽者，除完賽證明、賽衣、背帶及毛巾外，還有豐富的贊助好禮等你來拿！今年更準備了適合全家大小同樂的嘉年華會，除邀請知名學生啦啦隊到現場加油外，對於喜歡一邊享受音樂一邊挑戰自我的跑友，渣打馬也將Live band元素加入今年全新的永續市集，期望帶給跑友真正身心靈放鬆的感受。

不只用心更貼心，渣打馬一直以來與視障團體合作，於現場安排視障按摩區及冰池泡腳區，廣受跑友好評，今年更加碼與大專院校合作設有運動員放鬆區，讓辛苦完賽的跑者從頭到腳都能徹底放鬆舒展。此外，渣打馬今年提供全新的-獎牌客製雷雕服務，雷雕服務將收取100元的費用，此收入扣除手續費用後，將全數捐贈Futuremakers by Standard Chartered全球公益計畫，希望大力鼓勵跑友一同響應公益，並且也為跑友留下專屬、難忘的2023渣打馬回憶！

▲2023渣打臺北公益馬拉松報名倒數，報名參賽大獎抽哩程，免費送大家海外挑戰馬拉松！（圖／渣打銀行馬拉松賽提供）

▲2023渣打臺北公益馬拉松現場規劃嘉年華會、永續市集等活動，適合全家大小親子一齊同樂。

▲2023渣打臺北公益馬拉松報名倒數，報名參賽大獎抽哩程，免費送大家海外挑戰馬拉松！（圖／渣打銀行馬拉松賽提供）

▲活動現場設有視障按摩區及冰池泡腳區，讓跑者完賽後能好好放鬆。

結合公益、環保元素 渣打馬透過馬拉松賽事 帶動全民永續意識

渣打馬作為推動Futuremakers by Standard Chartered全球公益計畫的重要平台，自2013年至今已成功募集超過新臺幣7,700萬元的善款金額，協助在地弱勢青年與視障青年輔導與就業，歷年賽事也號召2,000餘名渣打銀行志工協助賽事活動，及視障陪跑員一同協助超過1,700位視障跑者完賽挑戰自我，未來渣打馬也會秉持初衷與信念，持續傳遞正能量影響台灣社會。

不僅支持公益關懷弱勢，渣打馬也將永續、環保的元素概念融入於賽事中，從賽衣、獎牌、製作物等都依循著資源永續的概念進行設計發想，而渣打銀行志工也自發性組成13公里Plogging團隊（淨街志工），挑戰路跑同時也實踐永續愛地球理念。而渣打馬今年更攜手國內多家知名企業一同響應舉辦永續市集共同傳遞永續經營理念，邀請企業至現場分享、交流，共同推廣友善環境、珍惜資源的愛地球理念。

專業、國際形象吸引陳彥博、王麗雅大力響應 號召全民跑起來！

渣打馬是國內少數可以讓跑者成績同時獲得AIMS與WA認可的賽事，同時也是渣打九大城市馬之一，在跑者心中是具有專業與國際形象的賽事。今年渣打馬重磅邀請極地超級馬拉松選手陳彥博、陽光名模王麗雅及原子少年土星木星成員打造超豪華活動大使陣容，響應主題「Go Forward勇往直前」，活動大使們紛紛為今年參賽設定各自目標，陳彥博將擔任全馬配速員帶領專業跑友一起迎接「破三」終極目標。

為提前為11月12日賽事暖身，渣打馬也將於10月14日舉辦一場線下跑者訓練營，特別邀請專業教練現場與跑者傳授熱身、配速及備賽小技巧，當天更將邀請名模王麗雅現身與跑友分享、交流自己的備賽訓練及飲食菜單，只要成功報名13K賽事組別，就有機會與王麗雅一起交流、訓練，更多詳細資訊請密切關注FB官方粉絲團。

▲2023渣打臺北公益馬拉松報名倒數，報名參賽大獎抽哩程，免費送大家海外挑戰馬拉松！（圖／渣打銀行馬拉松賽提供）

▲2023渣打馬跑者訓練營將於10月14日舉辦，王麗雅將出席與跑友一同交流、分享。

11月12日，渣打臺北公益馬拉松，Go Forward勇往直前！

名額有限，即刻加入響應行列！

|賽事組別| 全馬、半馬、13KM以及FUN RUN 3KM組
|報名時間| 即日起至8/31(四)16:00
|報名連結| https://reurl.cc/5M6XY7
|FB官方粉絲團| https://www.facebook.com/scbmarathon

ET快訊
68萬台YTR「過世」有預兆？　網揭過去影片：一直在暗示
地下道滅頂早有預兆！駕駛「逆向狂按喇叭」要眾人快逃
獨／飛韓班機大delay！　正妹卡桃機7hrs氣炸：一天行程
公車滅頂「司機遺體找到了」　妻悲痛：便當再也吃不到了
雨彈再轟2天！熱帶低壓估周三生成　恐「增強成颱風」亂周末
快訊／下班小心！暴雨警戒「國家警報又響了」
牙醫偷吃牙助！　月給11萬生活費+名車豪宅

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

2023渣打臺北公益馬拉松報名倒數　報名參賽大獎抽哩程　免費送大家海外挑戰馬拉松！

一粒麥子基金會攜手7-11送餐獨居長輩！9月底前揪民眾「零錢募捐」加上送愛行列

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

2023渣打臺北公益馬拉松報名倒數　報名參賽大獎抽哩程　免費送大家海外挑戰馬拉松！

一粒麥子基金會攜手7-11送餐獨居長輩！9月底前揪民眾「零錢募捐」加上送愛行列

壽險業受升息所苦！　上半年初年度保費收入年減16.4%

花蓮天文旅遊再出擊！豐濱部落賞星品咖啡　7／18開放報名

陳奕迅鍾情點名「台灣1小吃」！　為了它拒絕汽車贊助

缺工荒！商總盼擴大引進移工　籲勞動部啟動「服務業專章」

對峙12小時！桃園男持霰彈槍脅迫女友復合　法院裁定羈押

明年健保總額成長率上限4.7％！薛瑞元掛保證「保費不漲」

林思宇踩Havaianas涼拖讓腳變美　自曝擇偶先觀察對方腳趾

蔡英文讚「冷氣不錯」挨批　綠營嘆：惡意扭曲不誠實

超炫！丁寧必殺絕技「下蹲式發球」　政大桌球交流變粉絲大會

2023亞馬遜Prime Day　48小時售出超過3.75億件商品創新高

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

公益熱門新聞

一粒麥子基金會揪7-11「送餐兼送暖」

渣打公益馬拉松　報名參賽抽哩程

頂新和德助好牧人協會　搶救每年150公噸過剩食材

旅日女棋王謝依旻返台感謝東森

競價做愛心　金酒過桶高粱酒響應義賣

慈愛教養院　募款蓋新樓差8千萬

千名外送夥伴紓壓　分享Chill金句還能做公益

姜豐年創善耕365平台推廣公益

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

王子燦無悔投入偏鄉棒球教育

用愛接棒！中信認養12支偏鄉少棒

送愛到部落22年！東森爸爸助偏鄉

來自圍牆內的美味麵包送育幼院童

黑松教育基金會10週年特展

更多熱門

相關新聞

台南精品芒果板橋兩百箱開店即秒殺

台南精品芒果板橋兩百箱開店即秒殺

台南市政府與大遠百合作推薦台南愛文芒果，16日板橋場甜蜜開賣，在板橋大遠百B1綠洲區舉辦一日快閃展售，一開店兩百箱芒果就銷售一空！台南市長黃偉哲更擔任一日拍賣官，將台南頂級芒果，以10萬元高價賣出。

首屆蔬跑盃馬拉松跑向淨零低碳

首屆蔬跑盃馬拉松跑向淨零低碳

梵立藝術師生聯展「沁#行旅」響應公益

梵立藝術師生聯展「沁#行旅」響應公益

泰雅美聲獲「世界合唱大賽」雙金

泰雅美聲獲「世界合唱大賽」雙金

太平洋縱谷馬拉松開始報名

太平洋縱谷馬拉松開始報名

關鍵字：

渣打臺北公益馬拉松全馬半馬王麗雅陳彥博渣打銀行渣打馬馬拉松公益愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面