2023渣打臺北公益馬拉松報名倒數　報名參賽大獎抽哩程　免費送大家海外挑戰馬拉松！

【企劃特輯】

好想出國跑？自渣打銀行2013年贊助第一屆路跑賽至今，正好迎來第十個年頭，為感謝跑友們的支持，2023渣打臺北公益馬拉松（渣打馬）特別加碼升級大會摸彩好禮，只要報名參加2023渣打馬賽事，就有機會贏取中華航空哩程數及香港或吉隆坡免費資格，到香港或吉隆坡參賽，渣打馬大方送台灣跑友出國跑馬，與國際跑者一同突破自我極限！

吃、喝、玩、樂一次滿足 最適合全家大小、男女老少一齊同樂的馬拉松賽事！

作為全台最專業的馬拉松賽事之一，渣打馬不僅擁有專業的賽道規劃，更準備了豐富的完賽禮要送給參賽者，除完賽證明、賽衣、背帶及毛巾外，還有豐富的贊助好禮等你來拿！今年更準備了適合全家大小同樂的嘉年華會，除邀請知名學生啦啦隊到現場加油外，對於喜歡一邊享受音樂一邊挑戰自我的跑友，渣打馬也將Live band元素加入今年全新的永續市集，期望帶給跑友真正身心靈放鬆的感受。

不只用心更貼心，渣打馬一直以來與視障團體合作，於現場安排視障按摩區及冰池泡腳區，廣受跑友好評，今年更加碼與大專院校合作設有運動員放鬆區，讓辛苦完賽的跑者從頭到腳都能徹底放鬆舒展。此外，渣打馬今年提供全新的-獎牌客製雷雕服務，雷雕服務將收取100元的費用，此收入扣除手續費用後，將全數捐贈Futuremakers by Standard Chartered全球公益計畫，希望大力鼓勵跑友一同響應公益，並且也為跑友留下專屬、難忘的2023渣打馬回憶！

▲2023渣打臺北公益馬拉松現場規劃嘉年華會、永續市集等活動，適合全家大小親子一齊同樂。

▲活動現場設有視障按摩區及冰池泡腳區，讓跑者完賽後能好好放鬆。

結合公益、環保元素 渣打馬透過馬拉松賽事 帶動全民永續意識

渣打馬作為推動Futuremakers by Standard Chartered全球公益計畫的重要平台，自2013年至今已成功募集超過新臺幣7,700萬元的善款金額，協助在地弱勢青年與視障青年輔導與就業，歷年賽事也號召2,000餘名渣打銀行志工協助賽事活動，及視障陪跑員一同協助超過1,700位視障跑者完賽挑戰自我，未來渣打馬也會秉持初衷與信念，持續傳遞正能量影響台灣社會。

不僅支持公益關懷弱勢，渣打馬也將永續、環保的元素概念融入於賽事中，從賽衣、獎牌、製作物等都依循著資源永續的概念進行設計發想，而渣打銀行志工也自發性組成13公里Plogging團隊（淨街志工），挑戰路跑同時也實踐永續愛地球理念。而渣打馬今年更攜手國內多家知名企業一同響應舉辦永續市集共同傳遞永續經營理念，邀請企業至現場分享、交流，共同推廣友善環境、珍惜資源的愛地球理念。

專業、國際形象吸引陳彥博、王麗雅大力響應 號召全民跑起來！

渣打馬是國內少數可以讓跑者成績同時獲得AIMS與WA認可的賽事，同時也是渣打九大城市馬之一，在跑者心中是具有專業與國際形象的賽事。今年渣打馬重磅邀請極地超級馬拉松選手陳彥博、陽光名模王麗雅及原子少年土星木星成員打造超豪華活動大使陣容，響應主題「Go Forward勇往直前」，活動大使們紛紛為今年參賽設定各自目標，陳彥博將擔任全馬配速員帶領專業跑友一起迎接「破三」終極目標。

為提前為11月12日賽事暖身，渣打馬也將於10月14日舉辦一場線下跑者訓練營，特別邀請專業教練現場與跑者傳授熱身、配速及備賽小技巧，當天更將邀請名模王麗雅現身與跑友分享、交流自己的備賽訓練及飲食菜單，只要成功報名13K賽事組別，就有機會與王麗雅一起交流、訓練，更多詳細資訊請密切關注FB官方粉絲團。

▲2023渣打馬跑者訓練營將於10月14日舉辦，王麗雅將出席與跑友一同交流、分享。

11月12日，渣打臺北公益馬拉松，Go Forward勇往直前！

名額有限，即刻加入響應行列！

|賽事組別| 全馬、半馬、13KM以及FUN RUN 3KM組

|報名時間| 即日起至8/31(四)16:00

|報名連結| https://reurl.cc/5M6XY7

|FB官方粉絲團| https://www.facebook.com/scbmarathon