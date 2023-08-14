跳電害5千雞死一片！　國民黨批台電：有錢買綠電竟沒錢賠蛋農

▲國民黨召開「供電不穩五千雞窒息亡，藍營台中4青年怒轟執政黨能源問題」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

7月28日一場跳電，導致台中蔣姓蛋農5千隻蛋雞窒息死亡，國民黨今（14）日召開記者會為民發聲，質疑政府錯誤能源政策比貪污更可怕，供電不穩讓蛋農賠上財產及商譽卻求償無門，強烈呼籲執政黨負起責任，賠償農民，還農民公道。國民黨並提出修法倡議，將台電納入國賠法，保障企業與民眾的權益。

國民黨台中市立委參選人黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、林家興等今召開記者會替蛋農發聲，受害蔣姓蛋農說明，7月28日凌晨睡夢中被通知雞舍有大量死雞，因台電供電不穩，太多次的瞬間供電，導致雞舍的抽風扇停止轉動，只有短短20幾分鐘，雞舍就不通風，導致蛋雞大量死亡，盤點後約5千隻雞死亡、損失390多萬元，還不包含商譽損失。

蔣先生指出，之後申請調解，希望台電能賠償他們損失的部份，但台電協調人員強硬地表明，一毛錢也不會賠償給他，並說造成的損失不只是蔣先生的雞舍，還有很多家。他認為，所有用電戶都有一份購電的合約，內容中台電已經做好卸責的安排與設計，想嘗試讓台電賠償是不可能的事。過程中，蔣先生看到雞隻暴斃的照片，一度哽咽說不下去：「抱歉...我看到照片真的忍不住傷心。」

廖偉翔痛批「民進黨因綠能雞犬升天」，政府錯誤政策的可惡已經嚴重造成農民的損失，讓農民欲哭無淚，求助無門，之後台電的調解人員從頭到尾沒到過雞舍，只會推諉卸責，「請問跳電問題不就是台電的責任嗎？台電豈可置若罔聞？」

黃健豪則指出，當初缺雞蛋時，政府提倡密閉水簾式雞舍，但卻又無法穩定供電，讓雞農怎麼敢去投資？黃亦質疑，台電以每度9.59元向民間業者購電，再以2、3塊錢的價格賣回給這個一般的老百姓，「政府有錢高價購買綠電，沒錢賠償民間損失？」因為這樣才導致整個台電的虧損連連。

羅廷瑋表示，日前台中東區約有1400戶大停電，日商的大賣場也是苦主之一，大概過了40分鐘後才恢復供電。羅認為，電力是基本中的基本，常跳電停電的應該是屬於基礎建設較落後第三世界國家才對，沒想到民進黨執政才短短7年，電力系統已經淪為第三世界國家的水準。羅指出，賴清德說「2024是民主與專制的抉擇」，應該改成「2024是科學與謊言的抉擇」，這才是真話。

林家興以今日蛋農個案為例，指場內特別配備2台裝有欠相供電感應開關之發電機，但還是因為跳電過於頻繁，導致9台抽風機開關因瞬間供電負載而關閉。他強調，民眾已經有做好相關防範措施了還是因台電跳電造成損失，難道台電都不需要負責嗎？林感慨，「錯誤的能源政策及法規疏漏，讓台電有卸責的藉口」，如果都不使用核電，未來跳電政府可照營業規章說明自己無須負責，也難怪台電態度會那麼消極，還推卸責任。

林家興也表示，根據國賠法規定的公共設施、委託管理並沒有包括國營事業、台電等，所以台電公司性質雖屬於國營事業，但不適用國賠法。但林認為，台電供電的性質也相當於公共設施，台電供電對社會有特殊性，有納入修法必要，應該修《國賠法第三條》擴大適用範圍，不能讓廠商因停電的損失求償無門。

林家興指出，過去也發生過台電武界壩等國賠爭議，都有訴求修法的呼聲，顯見此非個案而是有需要全面處理的通例，否則未來跳電頻繁，「今天不修法，明天換你賠」，而錯誤的能源政策如果不改變，恐怕將有更多企業與民眾受害，然而與執政黨有關係的綠電企業卻大賺百億營業額，兩相對照非常諷刺，因此一定會積極倡議修法，糾正錯誤能源政策與法規疏漏，維護企業與民眾的財產與權益！