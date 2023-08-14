同在彰化跑行程「約郭台銘聊聊」？　朱立倫冷回：今天活動很滿

▲朱立倫今赴彰化。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選動作頻頻，促國民黨總統參選人侯友宜陷黨內整合危機。有鑑於國民黨主席朱立倫、郭台銘今（14）日皆赴彰化跑行程，被問到兩人是否會安排見面？朱受訪時僅回應，自己今天行程很忙、活動很滿，彰化四個選區都要跑。

接下來地方派系表示挺郭台銘，是否會不留情以黨紀處理？朱立倫表示，經過這段時間，包括總統候選人及各地所有黨員同志努力，「我們團結力量越來越強，幾乎所有同志都有決心，只有團結才能勝選」，任何分裂都是幫助民進黨，任何黨內爭議就是民進黨最愛的話題，現在大家共同目標，就是完全回歸大家庭團結努力，目前情況也是越來越好。

至於是否與郭台銘溝通，朱立倫回應，經過大家努力，7月23日全代會後大家越來越團結，有共識知道分裂就是幫助民進黨，絕無分裂可能也絕對不行，大家都希望團結一致。他也感謝陪同出席的國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳳，強調除了侯友宜要當選之外，立委選舉也很重要，彰化四個選區都要高票當選。

至於南投縣副議長潘一全開嗆侯友宜是「無情關公」，更稱侯絕對不會當選總統，朱立倫則強調，過程中希望大家小我小一點、大我大一點，最後都是以大局為重，過程中會有意見，但為了中華民國希望政黨輪替及台灣更好，應該團結一致。