「98%藍營地方人士不挺郭台銘」　曾銘宗要反侯友宜副議長去吃素

▲國民黨立院總召曾銘宗。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜頻頻打出「關公牌」，特別選在關聖帝君聖誕前夕公布「關公影片」，強調「重然諾」的精神，對此，國民黨籍南投縣副議長潘一全痛批侯友宜拜的是哪國的「無情關公」？直言侯一定不會當選，若侯當選，他要一輩子吃素。國民黨團總召曾銘宗今（14）日直言，建議潘一全趕快吃素吧，吃素很流行，很健康，更斬釘截鐵表示，「有98%正副議長都不支持郭台銘獨立參選」。

國民黨徵召長侯友宜為總統參選人後，南投縣議會議長何勝豐開出第一槍，宣布退出國民黨，彰化縣議會議長謝典林也在7月30日深夜宣布退黨，為政壇投下震撼彈，更傳出將引發骨牌效應，「黨內還有9個未爆彈」。潘一全昨晚在臉書發文表態，當別人需要他時，把人家當空氣，現在需要人家幫他，就說自己拜關公，「他的關公是哪一國的？」拜的是哪國的「無情關公」，潘一全喊話侯友宜，不要自我感覺良好，更直言，「侯友宜一定不會當選；你如會當選，我一輩子吃素」。

對此，曾銘宗今日上午受訪指出，會不會當選不是任何單獨個人的臆測，至於潘一全想吃素，現在吃素非常流行，他趕快吃素吧！曾銘宗也透露，自己近期拜會地方，絕大部分不挺郭台銘獨立參選，「有98%正副議長都不支持郭台銘獨立參選！」希望國民黨結合一切大家可能的力量，大家一起來打選戰。