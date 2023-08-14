國民黨諷賴品妤「雲豹小公主」　爆賴父新潮流綠電利益共生體

▲凌濤與柳采葳召開記者會，質疑民進黨立委賴品妤為父親賴勁麟的雲豹能源公司「政治性反核」。（圖／國民黨文傳會）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委賴品妤反對核電，其父親賴勁麟的雲豹能源公司則是經營綠電，因此被質疑瓜田李下「政治性反核」。國民黨今（14）日召開記者會，痛批綠能在民進黨的眼中就是「綠電煉金術」，譏諷賴勁麟是「能源大王」、賴品妤是「雲豹小公主」，質疑她們捐款給民進黨新潮流人士，背後「綠電利益結構」錯綜複雜，呼籲民進黨要以全國人民的利益為優先，不應該是「選擇賴家利益、忽略國家利益」。

針對賴品妤、賴勁麟的言行，國民黨國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤與國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人、台北市議員柳采葳今共同召開記者會提出質疑。凌濤表示，台電過去2年虧損將近5千億、還要政府補助3千億，反觀雲豹公司靠綠能政策營收攀上百億，相較之下頗為諷刺，顯示民進黨政府用綠能發展的名義來養雲豹能源公司，簡直「綠友友就是綠油油」！

凌濤續批，賴勁麟旗下總共20家公司，107年到111年政治獻金的總額高達778萬，這778萬政治獻金中，投資新潮流多人，包括戴瑋姍跟顏蔚慈等人，另民進黨立委賴瑞隆就拿了1百萬，還有未能當選的現任總統府秘書長林佳龍，當年選新北市長只獲捐10萬、張銘祐未當選也只獲得5萬，整體捐贈高達8成5都捐給民進黨籍，且當選率高達84%，覺得機會低的就捐比較少，諷刺「投資相當精準」。

柳采葳指出，綠能在民進黨的眼中就是「綠電煉金術」，可以看得出來背後「綠電利益結構」錯綜複雜，當「國家利益」與「賴家利益」背道而馳的時候，整個民進黨選擇了賴家，而不是國家，因為這可能不只是擋到了賴家的家族財路，而是擋到了整個民進黨的財路。柳批，這位「能源大王」跟「雲豹小公主」若不敢說明清楚，就是間接承認跟民進黨之間有不可告人的關係，更證明賴品妤、賴勁麟與民進黨就是「政治性反核」！

柳采葳說，雲豹能源在108年捐給民進黨立委賴瑞隆1百萬元，但賴瑞隆長期在立院經濟委員會，主責監督台灣電力、能源，賴瑞隆甚至2度擔任掌管排案的召集委員，不免讓人質疑其中關係。柳強調，蔡政府一意孤行推動錯誤的能源政策，呼籲民進黨應該要以全國人民的利益為依歸，通盤考量，對整個國家的能源政策提出務實的解決方向，不應該是選擇賴家利益、忽略國家利益。