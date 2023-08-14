台電稱虧損因俄烏戰爭非綠電　徐巧芯轟：睜眼說瞎話、發言不老實

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前批評台電虧損是因外購再生能源，經濟部13日就發出聲明澄清，台電虧損是因俄烏戰爭後全球燃料大漲，並非發展綠電，在綠電方面的購電支出只佔總支出6%。對此，國民黨台北市議員徐巧芯則反批，經濟部睜眼說瞎話、發言不老實，綠電價格高是事實，例如雲豹等再生能源公司的保證收購價格高於人民的購電價格，等於每發一度電國家就多賠錢。

「經濟部的臉書發文根本是睜眼說瞎話」，徐巧芯指出，把台電的嚴重虧損歸因於「俄烏戰爭後全球燃料暴漲」，這不就是他們先前不斷提醒的燃煤、燃氣價格會受到國際事件波動影響，如果使用一定比例的核電作為基載電力，就不會受到這麼巨大的影響，為什麼政府不願意？她也批評，經濟部的發言非常不老實，例如提到法國也有虧損，但那是因為去年的核電發電量降低，法國要解決虧損的方式就是要提升核電、新增機組，這些事實為什麼經濟部不敢告訴國人？

此外，徐巧芯強調，綠電價格高是事實，對於例如雲豹等再生能源公司的保證收購價格高於人民的購電價格，等於每發一度電我們國家就多賠錢，但民進黨立委賴品妤爸爸的公司就多賺錢，然後賺飽以後，選舉期間再捐款政治獻金回饋「新潮流」的政治人物，這何嘗不是另一種形式的把國庫掏空的惡劣行徑？

「台電虧損就是人民的虧損。事實是，我們的虧損越多，雲豹等『綠能』產業賺越多」，徐巧芯批評，而環境受到影響的居民欲哭無淚、無人聞問，這就是民進黨的民主與環保？

徐巧芯最後補充，更傻眼的是，嚴重虧損成這樣的台電，今年竟然還有預算給「放言傳媒」，真是「懂宣傳」的一家國營企業。她也在留言諷刺，請放言傳媒的創辦人周玉蔻推廣電力科普知識，根本浪費錢請鬼拿藥單。