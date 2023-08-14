南投副議長不挺侯友宜嗆「無情關公」　朱立倫：要以大局為重

▲朱立倫今赴彰化。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

繼南投縣議長何勝豐退黨力挺郭台銘，同屬國民黨籍的副議長潘一全也質疑侯友宜「別人需要他時把人當空氣，現在需要人家幫他，就說他拜關公」，嘲諷反問侯友宜拜的是哪國「無情關公」？潘一全更酸侯友宜會當選，自己就「一輩子吃素」。國民黨主席朱立倫今（14）日受訪對此表示，個人恩恩怨怨有一些意見的人，還是希望都要大我為重、大局為重，過程容或有不同意見，但還是要大我大一點、小我小一點。

潘一全昨天深夜在臉書po文表示，關公就是對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難，接著話鋒一轉，反問侯友宜是這種人嗎？別人需要他時，把人家當空氣，現在需要人家幫他，就說他拜關公，不知道「侯友宜的關公是哪一國的？」還奉勸侯友宜不要自我感覺良好。

朱立倫今上午在彰化受訪時直言，個人恩恩怨怨有一些意見的人，還是希望都要大我為重、大局為重，過程容或有不同意見，但還是要大我大一點、小我小一點。朱立倫坦言，其實彰化4選區立委提名過程都有地方意見，但最後大家還是要支持黨提名參選人；

侯友宜方面，朱立倫說，上週五在彰化也謝謝王惠美縣長力挺侯友宜，大家都團結一致、共同支持侯，一些有個人意見的也會努力去化解，縣市長們也會秉持這樣態度，化解地方爭議，爭取最大力量。