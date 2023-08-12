快訊／被指任內曾秘密發展核武　陳水扁批子虛烏有：兩蔣才有

▲前總統陳水扁。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

有媒體報導稱，美國學者史東力阻台灣發展核武，更表示，史東曾爆料所謂「2004年陳水扁政府曾秘密發展核武」，對此，前總統陳水扁12日發出新聞稿反駁，並表示，內容嚴重失真、子虛烏有，史東曾來台想牽線兩岸會談，最後沒有下文，會晤時更未觸及核武議題，如果台灣有發展核武也是兩位蔣總統的任內，不是阿扁時代。

陳水扁表示，曾任「美國科學家聯盟」（FAS）會長30年的史東，曾在阿扁總統任內來台訪問，目的想居中牽線兩岸會談，最後也沒有下文。史東在會晤阿扁總統時，根本沒有觸及所謂台灣發展核武議題，遑論曾力阻台灣發展核武。

陳水扁指出，阿扁主張非核家園，並在總統任內停建核四。8年任內從未有發展核武的想法與作為。1970年4月24日訪美遇刺的蔣經國，還特地去加州看蔣家的「核武計畫」。如果台灣有發展核武也是兩位蔣總統的任內，不是阿扁時代。

而前總統蔣經國曾秘密啟動發展核武計畫，內部評估僅差1至2年即可完成時，當時被美國中央情報局吸收為間諜多時的陸軍上校副所長張憲義逃往美國，基於此前他所提供台灣違反《核武禁擴條約》研製核子武器的資料已在掌握之中，美方立即向中華民國施壓，以違反過去的承諾為由要求終止其核子武器發展計劃。

陳水扁直言，揭發1988年張憲義事件叛逃事件，正是時任輪椅立委吳淑珍的特別助理陳水扁所接獲的情資，並立即執筆在1988年3月14日，透過立委吳淑珍書面質詢揭露中科院核研所副所長張憲義跑掉了，引發軒然大波，連續多日都是媒體頭條。

陳水扁表示，如果是張憲義叛逃事件終結台灣核武，勇敢挺身而出的阿扁才是台灣核武終結者。那已經是1988年的事，怎麼會扯到所謂史東書中驚爆，2004年陳水扁政府曾秘密發展核武，還被他力阻？事關台灣核武發展與終結，特別是扁政府不曾也從未在2004年秘密發展核武。