侯友宜重提追捕陳進興故事　「危險時刻絕對擔起責任」

▲侯友宜在台南進行廟口開講。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台南報導

國民黨總統參選人侯友宜今（12）日到台南大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦首場廟口開講，支持者相當熱情，還沒開場就湧入百位鄉親力挺，高喊「凍蒜」。在開講時，侯友宜更應支持者要求，提及當年陳進興挾持南非武官時的狀況，當年陳進興要求他卸下槍進到官邸，他豪不退縮，因此，他在最危險的時候，一定會擔起責任，一起照顧台灣和平。

今日廟口開講，競辦組織副召集人謝龍介、立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉，及市議員許至椿、童小芸、蔡宗豪皆到場陪同。

侯友宜表示，自己是南部孩子，來到台南感受到滿滿熱情與人情味，就像回到家一樣，因從小在菜市場長大，懂得重情重義、說話算話的道理，雖然常常有人批評他口才不是很好，但沒關係，重點是要拿出魄力做事情。

侯友宜也應支持者要求，與大家談當年南非武官遭陳進興挾持案，他與惡徒陳進興面對面交手的驚險過程，甚至一度被槍指著頭，差點喪失性命。

侯友宜強調，自己的原則就是，即便面臨生死危險，也要勇於承擔，就像當前國家需要他，就是站出來，也希望大家跟他站在一起，「我會用當警察打死不退的精神，顧好台灣，不戰爭、要和平，讓所有人及下一代都平安過好日子」。