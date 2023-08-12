投誰要講好神明有在聽！　謝龍介：1／13票投對邊「未來幸福快樂」

▲立委謝龍介。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台南報導

國民黨總統參選人侯友宜今（12）日到台南祀典興濟宮進行廟口開講，整場活動由台南市前議員謝龍介當主持人，謝龍介以光電、能源議題來向支持者說明，最後更提到，興濟宮又神又靈，明年1月13日這張票一定要投對邊，未來就會幸福快樂，「要投誰，講好喔，神明有在聽喔」。

謝龍介表示，現在台灣電費一度大約2元多，如果天氣熱用比較多，可能會漲到4元、5元，超過額度，但是如果是用煤發電，一度的本錢不到2元，不過煤是全世界最污染的能源。



謝龍介點名副總統賴清德曾說媒是乾淨的能源，「全世界有乾淨的煤，你看過嗎？」因為根本沒有這個東西，而且現在台南整片都是太陽能板，每個人都要像坐在台下的大姊一樣戴太陽眼鏡，不然都會頭暈暈的。至於侯友宜提到的，全世界都在延役核能，40年變成60年，只要安全沒有顧慮，就可以再延用20年。延這20年，能佔台灣總電量的12%，如果將效能拉滿，可以到13%，前總統馬英九執政時曾經達到，這樣大家用電就不緊張，大家也有便宜的電，核能發電，是平價的能源，一度1元多而已。



謝龍介表示，核能經過時間的變化已經有改變，以前大家說很危險，但是現在全世界都在用，包括歐洲等地也都越來越安全，科技越來越進步，因此等侯友宜當選，大家就能用最乾淨且安全的核能，讓大家安心用電。

謝龍介最後也說，興濟宮又神又靈，明年1月13日這張票一定要投對邊，未來就會幸福快樂，「要投誰，講好喔，神明有在聽喔」。

