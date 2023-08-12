侯友宜喊「說話不算話會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」　他批：像黑道恐嚇郭董

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者林悅攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（12日）到台南大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦首場廟口開講，他也提及當年陳進興挾持南非武官狀況，更強調「做人要有信任、說話算話，不然會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ。」民進黨立委郭國文表示，這句話針對性非常強，顯然是針對鴻海創辦人郭台銘，這種公然恐嚇方式已造成泛藍裂解，後續衝突會越來越嚴重。

侯友宜表示，自己是南部孩子，來到台南感受到滿滿熱情與人情味，就像回到家一樣，因從小在菜市場長大，懂得重情重義、說話算話的道理，雖然常常有人批評他口才不是很好，但沒關係，重點是要拿出魄力做事情。侯友宜也應支持者要求，與大家談當年南非武官遭陳進興挾持案，他與惡徒陳進興面對面交手的驚險過程，甚至一度被槍指著頭，差點喪失性命。

侯友宜指出，當年惡徒陳進興要求他不要攜帶槍進到官邸，如果他當時沒有信用，可能會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ，「不管是哪一種人，說話要算話，那一天我們如果說話不算話，會不會被打死也不知道。」

對此，郭國文表示，居然在公開場合，這句話針對性非常強，顯然是針對郭台銘而來，「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」根本是黑道口吻，這種公然恐嚇方式已經造成泛藍裂解現象，後續衝突會越來越嚴重，侯友宜公開用這種政治恐嚇方式針對郭台銘，相信社會無法認同。

