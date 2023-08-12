民進黨稱侯友宜「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」恐嚇郭？　競辦公布逐字打臉

▲侯友宜在台南進行廟口開講。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台南報導

國民黨總統參選人侯友宜今（12）日在台南進行廟口開講時提及當年與陳進興挾持南非武官時的狀況，其中，講到有人開槍，侯用「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」兩聲模擬臨場感。不過遭民進黨立委郭國文認為侯是在說「做人要有信任、說話算話，不然會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」暗指鴻海創辦人郭台銘，轟侯友宜此番話是公然恐嚇。對此，侯友宜競選辦公室公布侯友宜現場談話逐字並轟，民進黨為了選舉，不只斷章取義，甚至公然造謠，毫無身為政治人物的基本道德與羞恥心。

侯友宜今早於廟口開講提及該段過程的逐字為，「裡面有人在唉唉叫，唉唉叫就知道，啊這下完蛋了，一定有人受傷。你要知道中槍傷，要是沒有趕快送醫院，如果中在比較重要的部位，那就死定了。所以我站在門口，我第一個就罵他(陳進興)，要罵他的時候他先罵我。我做大隊長，他說老大你沒有信用，說好沒有要開槍為什麼又開槍？就罵我阿，說我沒有信用。的確，我們兩個有說好不要開槍，大家好好說。所以他開始罵我，我說哪有，他說裡面有人受傷了，我說受傷，受傷不然你要怎麼樣，看你要怎麼樣？他說要醫生跟護士進去幫他包紮。 請問一下，開槍是很瘋狂的欸，子彈是不長眼睛的耶，（此時現場麥克風爆音），喔，還有配樂，開槍的配樂，給配樂鼓掌一下，這布袋戲也有配樂，喔，有臨場感齁，ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ一下，他跟我罵來罵去，罵完之後說要醫生跟護士進去包紮。」

侯友宜競辦表示，從上述逐字可見，侯友宜今早還原與陳進興對話的內容，完全沒有出現郭國文、林靜儀所稱「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，郭、林兩人甚至還以此指稱侯友宜在恐嚇郭台銘，如此惡意操作、製造假訊息的方式，已經比斷章取義還邪惡，根本是無中生有，製造社會對立與仇恨。

競辦指出，台南88槍案，造成全台震驚、台南市民陷入恐慌，對於這起民進黨的「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ黑案」，民進黨完全沒交待清楚，卻有臉、有空抹黑侯友宜，無視人民對於治安穩定的渴望，只顧造謠抹黑散播恐懼。

競辦提到，先前民進黨在新北私幼案中，就是以一貫製造假訊息手法，不斷散播有孩童被餵藥甚至被餵毒的謠言，造成社會恐懼，如今郭國文、林靜儀故技重施，公然製造假訊息製造仇恨，已經毫無身為政治人物的基本道德與羞恥心，兩人應立刻道歉，負起政治人物的基本責任。

侯友宜全文如下：

所以你們認識我，都是當刑警，抓壞人，在場各位的年紀，跟我差不多的很多，認識我都是看我在抓壞人，看我在辦案，我講一件大家比較知道的事情，你們說陳進興，我就講一段。



這段故事跟我現在站的位置一樣，那天我到了現場，電話打進去的時候，我跟他說，阿進啊，槍不能再開了，人不能給他打受傷，我們好好講，人不能給他怎麼樣，他說好，說好接下來，沒過多久，他不知道緊張，還是看他同事緊張，又開始開槍，一開槍就是好幾百發你知道嗎，我站在門口欸，我也要閃子彈欸，我也要躲在牆邊，等子彈打完。



裡面有人在唉唉叫，唉唉叫就知道，啊這下完蛋了，一定有人受傷。你要知道槍傷，要是沒有趕快送醫院，如果在比較重要的部位，那就死定了。所以我站在門口，我第一個就罵他，要罵他的時候他先罵我。



我做大隊長，他說老大你沒有信用，說好沒有要開槍為什麼又開槍？就罵我阿，說我沒有信用。的確，我們兩個有說好不要開槍，大家好好說。

所以他開始罵我，我說哪有，他說裡面有人受傷了，我說受傷，受傷不然你要怎麼樣，看你要怎麼樣？他說要醫生跟護士進去幫他包紮。



請問一下，開槍是很瘋狂的欸，子彈是不長眼睛的耶，（麥克風大爆音），喔，還有配樂，你給他開槍的配樂，給配樂鼓掌一下，這布袋戲也有配樂，喔，有臨場感齁，ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ一下，他跟我罵來罵去，罵完之後說要醫生跟護士進去包紮。

