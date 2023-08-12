選戰倒數半年！侯友宜維安升級　增6名「保六總隊」隨扈

▲保六總隊增6隨扈至侯友宜維安團隊 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台南報導

距2024總統大選不到半年，藍綠白各參選人勤走地方，為維安考量民眾黨主席柯文哲在6月中已加派7位「保六總隊」隨扈在身邊，7月19日也有6位加入國民黨總統參選人侯友宜身邊，據記者近身觀察，這兩天侯友宜前往南部時，身邊除了原有的2名隨扈外，也增加6位保六總隊人員，維安工作也已升級。

總統大選藍綠白陣營攻防激烈，國安局已啟動安維作業，6月初報到成軍，演練無人機、爆裂物等樣態；侯友宜部分，除了現有的新北市警察局4名隨扈外，目前也再增加6位。

這幾天侯友宜南下造勢時，身邊已經有大批隨扈在側，身穿白色襯衫、黑色背心，侯在參拜或與民眾互動時，他們也不時注意周遭環境，更全程陪同至侯上車離開，保六總隊的隨扈也在行程中扮演前導的角色，到達行程地點時，會先下車確保一切就妥，再請侯下車，保安做得滴水不漏。

為強化2024「安維八號」總統大選安全維護任務，國安局特勤中心在6月份順利完成「安維八號」兵棋推演，這次動員近千名的軍、警、憲各國安單位聯合編組，規模是歷屆總統大選安維任務人數之最；團隊也透過實況模擬操演，以強化任務期間各項突發狀況應處能力，確保安維任務萬全。