確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

▲盧秀燕確診後今天首度公開露面，透露目前身體狀況。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕與彰化、南投、雲林、嘉義、新竹等，總共9縣市女性首長成立「女性縣市長聯盟」，日前確診的盧秀燕今天戴緊口罩出席活動，致詞時聽得出有鼻音。她也透露，前兩天有點小發燒跟咳嗽，不過有藥物治療，目前狀況有改善，現在還好，謝謝大家關心。

▲台中市長盧秀燕今天抱病出席，全程戴口罩，活動結束、大合照後便快速離開。（圖／記者游瓊華攝）



向來熱情、好客的盧秀燕，身為東道主今天卻罕見地在活動結束、與各首長、代表合影後，沒有受訪就快速離去，現場有民眾感到不解。對此，台中市府透露，市長盧秀燕目前身體健康狀況未完全恢復，今天是「抱病參加」 因為是東道主，基於禮貌所以出席，但不受訪、精簡活動流程，保持安全距離、全程配戴口罩。

今天是盧秀燕確診後首次公開露面，市府表示，原本這場活動是在7月底舉辦，但巧遇杜蘇芮颱風襲台才延期，而市長盧秀燕身為東道主一定要出席，但採取三原則，包括「全程戴口罩」、「最短時間露面」、「最小範圍活動」等。

▲今天各縣市吉祥物也亮相，其中雲林縣Cosplay素還真超吸睛。（圖／記者游瓊華攝）



今天活動現場熱鬧滾滾，盧秀燕沒與其他首長擁抱、握手，改以比愛心替代。各首長也帶來自家吉祥物，從雲林縣Cosplay素還真到花蓮縣的紅面鴨，以及嘉義市的管樂小雞，各吉祥物為吸引鎂光燈焦點大車拼，讓現場民眾笑聲連連。

▲許淑華帶著可愛的狐蒙寶寶吉祥物現身。（圖／記者游瓊華攝）