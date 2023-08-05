ET快問快答／台中前瞻預算六都倒數第二名　74.36％網友認為不公平

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者詹宜庭／台北報導

審計部日前公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，中央共補助地方5358億元，但各縣市的補助金額不一，引發爭議。台中市長盧秀燕日前表示，台中人口比高雄多，卻只獲約228億元，是六都倒數第二名，直呼「台中市人真的很委屈、很心酸。」對此，《ETtoday新聞雲》今針對此議題進行快問快答，結果顯示，74.36％網友認為行政院對台中不公平、13.09％網友認為公平、而12.55%網友則表示沒意見。

《ETtoday新聞雲》在官網與APP上進行台中市前瞻預算分配公平性調查，題目為：針對「台中市人口全國第二多，前瞻預算分配卻只有228億，為六都倒數第二，請問你覺得行政院預算分配公平嗎?」最後總共有2016名網友作答，其中有1499名網友認為行政院預算分配不公平，約佔總投票數74.36％；有264名網友認為公平，約佔總投票數13.09％；有253名網友沒意見，約佔總投票數12.55%。

對於台中市獲得228億元的前瞻預算，為六都中倒數第2名，盧秀燕日前指出，台中人口比高雄多，捷運卻只有一條綠線，第二條藍線自她上任快五年，案子來來回回不斷被中央打回，要求市府不斷修正不斷往上送，但中央始終沒有同意，現在案子還在行政院。

不過，面對媒體詢問是否覺得預算分配不公平？盧秀燕回應，到現在為止，她對行政院長陳建仁及行政院副院長鄭文燦還是很有信心，相信他們會繼續關照台中，不會虧待中部，並喊話「相信他們不會讓我們失望，兩人在聽到中部人的心聲以後，一定能公平施政，希望能有好消息」。

