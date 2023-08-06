豪雨重創南投第3天　台中特搜大隊前進救災最新畫面曝

記者白珈陽／南投報導

卡努颱風帶來的豪雨重創南投縣仁愛鄉，台中市長盧秀燕啟動中台灣區域治理平台災區支援機制，派遣特搜大隊前往仁愛協助救援。特搜大隊6日前進南豐村搜救途中，雖暫無降雨，仍可見附近道路不斷有流水沖刷，宛如陸上行舟，有危險性，消防局呼籲民眾目前勿接近重災地區，讓救難人員盡速修復通聯道路。

▲南投縣仁愛鄉中正路中油加油站仍有3分之2淹沒在土石流當中。（圖／台中市消防局提供）

▲災情來到第3天，道路上仍有大量流水。（圖／台中市消防局提供）

豪雨重創南投仁愛，盧秀燕啟動災區支援機制，昨（5）日傍晚派遣特搜大隊先遣小組前往南投縣消防局仁愛分隊協助搜救，今（6）日清晨6時再調派特搜大隊15人、2隻搜救犬加入搜救行列。

通過消防局提供畫面，特搜大隊趕抵仁愛鄉南豐村附近時，雖災情已來到第3天且目前暫無降雨，道路上仍有大量流水，兩側則高高堆起尚未清除完畢的淤泥；經過最嚴重的中正路中油加油站，也發現目前加油站仍有3分之2淹沒在土石流當中，一旁的超商也因重災停擺。

▲▼道路兩側堆起尚未清除完畢的淤泥；超商因重災停擺。（圖／台中市消防局提供）

盧秀燕說，看到南投各地受創的畫面，她相當不捨難過，中部縣市有如親密的一家人，休戚與共，災害搶救要與時間賽跑，此時更應緊密合作不分彼此，因此，台中市啟動中台灣區域治理平台災區支援機制，提供南投縣救災資源，希望幫助受災民眾度過難關。

消防局長孫福佑說明，先遣小組已連夜趕至南投災區，確認搜救任務與支援需求；第二批人員於今日清晨出發會合。台中特搜大隊過往曾馳援八八風災、蘇花公路遊覽車墜海事故、花蓮地震和台南維冠大樓倒塌等國內重大災害；本次由特搜大隊副大隊長詹智超，率特搜大隊部、大誠分隊、西屯分隊、國光分隊與搜救犬隊，共20人及2隻搜救犬投入救災。