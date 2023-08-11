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全台最強女團！盧秀燕領軍8縣市首長成立聯盟　女力爆棚

▲台中市長盧秀燕領軍8縣市首長成立女性縣市長聯盟。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕領軍8縣市首長成立女性縣市長聯盟。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

全台最強女團！台中市長盧秀燕與彰化、南投、雲林、嘉義、新竹等，總共9縣市女性首長成立女性縣市長聯盟」，今天9位首長帶著各自縣市的吉祥物，一字排開場面浩大。盧秀燕也提到，4年前地方選舉，一共有7位女性縣市長當選，當時已引起震撼，7位女性縣市長全部高票連任，本屆再加3位，共有高達10位女性縣市長當選，佔了台灣22個縣市幾乎一半，創下台灣地方自治史的最高紀錄，也代表女力崛起。

▲台中市長盧秀燕領軍8縣市首長成立女性縣市長聯盟。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕強調，女性具有愛與包容的特質，幾位女性首長會分享資訊、交換經驗、把餅做大。（圖／記者游瓊華攝）

今天除了台中市長盧秀燕作為東道主之外，包括新竹市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、彰化縣秘書長陳逸玲等縣市女性首長及代表連袂出席，花蓮縣則由副縣長顏新章代表縣長出席。

盧秀燕指出，在上一屆就已經召集七位女性縣市長成立聯盟，成效良好，這屆還有2位新伙伴加入，分別是南投縣長許淑華和新竹市長高虹安，大家不分黨派顏色，縣市地位平等，唯一共同的身分就是女性。

盧秀燕也提到，最新統計數據，台灣人口，男性約1150萬人，女性約1180萬。不過，在各行各業，尤其是政治界或公共事務領導體系，女性的發展道路是漫長而辛苦的，因此非常珍惜執政的機會，會更加努力、好好表現、為民服務，讓社會大眾對女性縣市長有更多的認同、支持和肯定。

▲台中市長盧秀燕領軍8縣市首長成立女性縣市長聯盟。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕領軍8縣市首長成立女性縣市長聯盟，依同為女性發聲，關心各項民生議題。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕強調，女性縣市長聯盟成立有三個宗旨，分別是「團結互助」、「為女性發聲，加強女性權益和公共事務」以及「互相交流學習」，當中也特別提到，卡努颱風造成南投縣重創，包括各縣市都在第一時間關心南投縣，並且伸出援手，提供人員、機具、物資，協助救災復建工作，就是一個團結互助最好的典範。

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