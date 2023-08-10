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盧秀燕確診明出關！　合體6女首長出席「女性縣市長聯盟」

▲全國最便宜通勤月票爆遭冒用，盧秀燕說重話：私下借卡最重停權。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕身為六都唯一女性首長，十分看重婦女在各個領域的參與。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕日前確診後，進行自主健康管理，將在明（11）日正式出關，將合體宜蘭縣、台東縣、新竹市、南投縣、雲林縣及嘉義市等縣市，共計6位女性首長，出席「女性縣市長聯盟」活動，7人攜手行銷在地觀光並共同倡議聯合國永續發展目標（SDGs）中的性別平等議題，盼能藉由女性剛柔並濟的韌性，發揮更多元化的影響力。

▲盧秀燕明天出關！合體6女首長出席「女性縣市長聯盟」。（圖／台中市政府提供）

▲受到杜蘇芮颱風影響，「女性縣市長聯盟」延到明天下午舉辦。（圖／台中市政府提供）

「女性縣市長聯盟」活動原訂於7月26日舉辦，但因杜蘇芮颱風影響，延至明日在台中帝國製糖廠舉行。但早在108年，台中市長盧秀燕就邀請彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣、花蓮縣及宜蘭縣等6位女性首長，共同簽署落實性別平等七大宣言，帶動企業一起為女性、孩童及性別平等議題發聲，但明日花蓮縣長徐榛蔚以及彰化縣長王惠美不克出席。

市府指出，為了深化城市結盟、跨域治理的影響力，市長盧秀燕今年持續力邀所有女性首長執政縣市加入，當中獲新竹市、南投縣積極回應，成功擴大串聯9縣市，再度展現女力強大號召與團結力量。

市府表示，永續女力是本次活動的重要核心價值，9縣市也共同倡議SDGs性別平等，鼓勵社會上的每一位成員關心此議題。台中市長盧秀燕身為六都唯一女性首長，十分看重婦女在各個領域的參與，2021年率領市府團隊公開地方自願檢視報告（VLR），將SDGs的「性別平等」目標落實在政策面，不僅女性區長比例高居六都第一，更全國首創訂定「性別友善環境評核機制」，在辦理大型國際活動時，跨局處合作完善各項設施，致力讓性平更落實在生活中。

除了守護性別平權外，縣市首長也聯手推薦各地著名景點，透過跨縣市的攜手合作，不僅整合各地資源、打造更多元化的旅遊體驗，更為疫後觀光產業復甦注入新的動力。女力縣市交流活動是繼中台灣區域治理平台之外，另一種跨域合作模式，透過女力團結的豐沛能量，打破地域之間的壁壘，聯手對政策進行倡議，並號召各界共同響應，期待能為城市發展帶來積極的影響力。

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