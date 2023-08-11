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世客博高雄展區開幕日「原客快閃不插電合唱」　象徵族群共榮

記者沈繼昌／桃園報導

世界客家博覽會台灣館－高雄展區今（11）日開幕，其中來自南台灣的高雄市政府客家事務委員會以「原客快閃不插電合唱」揭開序幕，由來自桃源區建山國小、六龜區寶來國中合唱團以快閃方式獻唱；客委會主委楊長鎮指出，有來自純客庄的右堆客，也有來自島內移民的都會客、桃竹苗的北客、中客與六堆區屏東美濃客家人，透過世客博希望將高雄客家文化之美呈現給參觀民眾。

▲世界客家博覽會今天開幕日，其中高雄展區下午由「原客快閃不插電合唱」揭開序幕，來自桃源區建山國小、六龜區寶來國中合唱團以快閃形式合唱吸引不少民眾圍觀。（圖／記者沈繼昌攝）

▲世界客家博覽會今天開幕日，其中高雄展區下午由「原客快閃不插電合唱」揭開序幕，來自桃源區建山國小、六龜區寶來國中合唱團以快閃形式合唱吸引不少民眾圍觀。（圖／記者沈繼昌攝）

2023世界客家博覽會，今天起至10月15日在桃園市開展為期2個多月，這也是全世界首次以客家文化為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日個客家」為主軸，活動涵蓋2大主展館、8大副展館與17個衛星展區，依各展館特色，結合科技展出客家歷史、藝術與生活等不同層面精髓，讓參與者進一步瞭解客家多元面向。

▲世界客家博覽會今天開幕，客委會主委楊長鎮與高雄市副市長羅達生頒發紀念品給合唱團小朋友。（圖／記者沈繼昌攝）

▲世界客家博覽會今天開幕，客委會主委楊長鎮與高雄市副市長羅達生頒發紀念品給合唱團小朋友。（圖／記者沈繼昌攝）

其中「台灣館」，以「扎根與共榮：有客當靚」為題，描述在不同世代努力下發光發熱的客家文化，今天除行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、客委會主委楊長鎮等人都出席開幕活動，晚間則有蔡英文總統蒞臨會場。

其中高雄展區部分，今天下午也別出心裁以「原客快閃不插電合唱」揭開序幕，包括高雄市副市長羅達生、桃市客家事務局局長林昭賢、美濃吉洋國小校長汪方川、吉東國小校長劉家宏、六龜寶來國中校長潘如萍等人帶領學生齊聚世客博高雄展區開箱，期望將高雄客家文化之美呈現給參觀民眾。

羅達生表示，高雄展區是整個台灣館最吸睛的展區之一，內涵具有文化素養，可見策展團隊嶺東科技大學與高雄市客委會的用心，觀展後可觀賞右堆地區文化底蘊如此豐富，希望大家來高雄展區一窺高雄地區客家文化之美。

▲世界客家博覽會今天開幕日，客委會主委楊長鎮說明高雄客家文化特色。（圖／記者沈繼昌攝）

▲世界客家博覽會今天開幕日，客委會主委楊長鎮說明高雄客家文化特色。（圖／記者沈繼昌攝）

客委會主委楊長鎮也點出，高雄很特別，有來自純客庄的右堆客，也有來自島內移民的都會客，包括桃竹苗的北客、中客與六堆區的屏東美濃客家人，後來形成四大庄頭。北部下來的客家人從事採樟工作對當時的樟腦產業貢獻很大，目前右堆展現出重要的農產品，另有文學、音樂底蘊均非常深厚，這些都值得大家來看不一樣的高雄客家文化。

▲世界客家博覽會今天開幕日，高雄市客委會主委楊瑞霞介紹高雄展區主題特色。（圖／記者沈繼昌攝）

▲世界客家博覽會今天開幕日，高雄市客委會主委楊瑞霞介紹高雄展區主題特色。（圖／記者沈繼昌攝）

高雄市客委會主委楊瑞霞也說明，台灣館高雄展區策展主題為「觸動未來客」，以「序曲1736」、「轉身1992」及「觸動2023」來演繹，整個場域以山、海、河流域的意象呈現，氣勢非常磅礡。

▲世界客家博覽會今天開幕日，高雄展區由吉東國小學生擔任覽員。（圖／記者沈繼昌攝）

▲世界客家博覽會今天開幕日，高雄展區由吉東國小學生擔任覽員。（圖／記者沈繼昌攝）

其中開幕場的「原客快閃不插電合唱」，邀請桃源區建山國小、六龜區寶來國中合唱團開場，以快閃方式從展區四面八方聚集至高雄展區，天籟歌聲穿透整個展場，吸引不少民眾駐足觀賞，同時展區由吉東國小小學生擔任導覽員，介紹高雄展區之特色，最後由美濃吉東國小合唱團以客語演唱，象徵原客融合，高雄市是個多元族群共榮之城市。

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