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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

展現大團結！彰化最強母雞邀宴　侯友宜晚上到彰化　

記者唐詠絮／彰化報導

距離總統大選倒數5個月，國民黨總統參選人侯友宜，今天傍晚南下彰化，與縣長王惠美及議會黨籍及無黨籍議員、相關鄉鎮長一起餐敘，前中常委蕭景田也到場，未見剛退黨的議長謝典林，侯友宜為了閃媒體低調不受訪，直接搭縣長座車，從對面縣府直接駛進縣長官邸。

▲國民黨總統參選人侯友宜今天晚上到彰化與議員及鄉鎮市長餐敘。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜與彰化縣副議長許原龍合照。（圖／記者唐詠絮翻攝）

侯友宜在面對郭台銘很有可能宣布獨立參選，身為彰化最強母雞王惠美今天出面邀請議會黨團及相關鄉鎮長、與侯友宜一起餐敘，包括副議長許原龍、議員曹嘉豪、涂淑娟及洪本成等大約20名議員， 鄉鎮長有鹿港、和美、員林、芳苑、北斗、埤頭、伸港及立委參選人都到場參加。

▲國民黨總統參選人侯友宜到彰化縣長官邸與議員及鄉鎮市長餐敘。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜到彰化縣長官邸與議員及鄉鎮市長餐敘。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有議員笑著說，「是看縣長面子才來」，也有其他議員說「我是國民黨一定支持侯友宜」。議員曹嘉豪受訪時強調，今天是由縣長出面邀請大家餐敘，主要是呼籲大家大團結，堅定國民黨唯一提名的侯友宜市長。

針對日前議長宣布退黨動作，是否會影響挺侯，曹嘉豪說，他並沒有與其他黨內同仁溝通， 是他個人意願，相信他不是為了退黨而退黨，只是他個人某種抒發，認為某種合作可以下架民進黨，這是我們最大的動力，如果有這個契機，有辦法溝通，或是有進一步管道，相信議長有更高智慧去面對這個問題。

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