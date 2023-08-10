誘17人赴柬埔寨搞詐騙...囚禁凌虐還關「小黑房」　詐團4首腦重判

▲針對去年喧騰一時的台版柬埔寨人蛇案，楊姓主嫌等4人涉嫌以高薪誘騙不知情國人赴柬埔寨，期間慘遭凌虐、毆打，桃園地院今天宣判楊男等4人從8年至12年不等刑期，還可上訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警去年6月間針對多起台人被誘騙至柬埔寨展開調查，桃檢查出，主嫌楊姓、蔡姓、何姓與詹姓男子涉嫌以高薪、文書等工作，誘騙不知情國人遠赴柬埔寨工作，期間卻遭囚禁、凌虐甚至毆打等情事。桃園地院今（10）日依共同圖利以詐術使人出國罪、偽造文書罪，分別判處8至12年不等有期徒刑，全案還可上訴。

桃園地院指出，楊姓、蔡姓、何姓與詹姓男子等4人，去年6月間先後加入綽號「古哥」、「小古」之姓名不詳之大陸籍男子籌組織犯罪集團，誘騙台籍不知情人士到柬埔寨工作，實則以強暴、脅迫、詐術、拘禁、監控為手段，對外則聲稱係「萬源娛樂」、「萬古娛樂」、「直營娛樂」、「萬源集團」，以柬埔寨波哥山園區為據點之詐欺及人口販運犯罪組織集團。

桃園地院調查，該集團分工細膩，由楊男擔任後勤人員，負責管理電腦、工作手機、網卡，以及成員違反犯罪集團規定時執行毆打、電擊等處罰；何男則是「阿源組」小組長，負責管理組員、監看組員是否有使用個人手機對外求救、洩漏集團內部事項，並協助組員以話術詐騙台灣人民至該集團工作；蔡男擔任在台司機頭頭；詹男則負責偽造「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡），負責協助運輸出境等工作。

判決書指出，楊、何、蔡與詹等人，以「高薪、高獎金」等內容誘騙民眾抵達園區後，沒收護照以配合該集團工作，若業績未達或違反集團規定或對外求救，將遭體罰、毆打、電擊或關至「小黑屋」、轉賣至其他園區等處罰，若未成功招募一定人數至該園區工作，將支付高額賠償金、無法返台等下場。

檢方查出本案共有17名被害人被集團以詐術誘騙出境至柬埔寨工作。被害人後經親友賠付至少60萬元高額贖金或警方救援始能返台。

法官審理認為四人犯行明確，考量他們正值青壯，不思以正道取財，為獲取私利參與犯罪集團，以詐術誘騙被害人出國，甚至為利被害人出境，偽造小黃卡之電磁紀錄，以強暴、脅迫、拘禁、監控等方式，使被害人從事與勞力顯不相當之工作，所為對社會治安造成相當程度危害，惡性非輕。審結依共同圖利以詐術使人出國罪、共同盜用印文罪分別判處8至12年不等有期徒刑，全案仍可上訴。