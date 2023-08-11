存一輩子260萬買夢幻車　技師移車被撞！車主怒控原廠擺爛

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名蘇先生於2021年花了260萬購買一輛賓士GLC200，上個月20日回嘉義賓士原廠進行8萬里程保養，不料技師於保養廠內移車時發生碰撞。蘇先生指出，他事後打0800客服一直未獲回應，分別7/31、8/7再撥打，直至8/9嘉義廠接待才回覆，但又沒說如何解決，他認為廠方根本不理睬，因此向媒體投訴。

▲雲林縣一名蘇先生將白色賓士愛車送回原廠保養，卻遭原廠技師移車時撞壞，事隔3週仍無下文，怒控原廠不理睬。（圖／車主提供）

台灣賓士公關向媒體回應表示，因為尚未收到嘉義廠的回報，手上尚無該案件資料，故無法做出任何回應。

蘇先生受訪表示，當初購買時從訂車到交車花了半年的時間等待，相當寶貝這台車，7月20號回嘉義中華賓士保養時被工作人員移車時擦撞，11點多撞到卻到下午1點才傳照片通知他，回到現場由接待與組長商談後續處理，講很久談不出結果，最後只能報警。

▲蘇先生的白色賓士遭原廠技師移車時撞壞傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廠方告訴蘇先生，車子必須要繼續留廠處置，可以開代步車，但又告訴蘇先生代步車沒有保險，讓蘇先生對借車卻步，蘇先生氣憤指出，存了好幾年的錢終於買台夢想的車，只是回原廠進行例行保養卻遭受無妄之災，8/9接待致電說可以回原廠進行鈑金，但其他處置仍須寫報告向上呈報，到現在又沒有下文了，真的不知道該怎麼辦。

▲蘇先生的白色賓士遭原廠技師移車時撞壞傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「看完監視器才發現撞很大力，碰撞到另一輛車的後車燈燈殼都破了」蘇先生指著車子後方保險桿遭撞傷的痕跡說，連電動尾門也被擠壓，不知道未來會不會有問題，並向原廠提出要更換後車廂，但原廠說必須看保險公司評估，並非原廠能決定，根本沒誠意解決。

▲賓士車遭撞後保險桿出現密合度差異，輕推即出現異音。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲媒體致電台灣賓士原廠，公關回應指出，因未接獲嘉義原廠報告資料，尚不知道來龍去脈所以無法回應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）