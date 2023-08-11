網路賣存不在演唱會、球賽門票　桃園男詐騙百萬200人受害

▲桃園市蘆竹警方會同刑事局偵六隊、新竹市第三分局等單位查獲涉嫌網路詐騙羅姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

羅姓男子今年2月至5月間多次利用臉書FB、蝦皮購物網站、DCARD等民眾常用之社群購物網站販售不存在之演唱會、球賽門票，甚至冒用誠信賣家騙取不知情民眾在網站上購票，桃園市蘆竹警方會同刑事局偵六隊、新竹市第三分局等單位向新竹地檢署報請指揮偵辦，7月中旬在新竹地區查獲羅姓男子到案；警方查出，羅男早於2021年間便利用網路購物方式詐騙，受害人逾200人，詐騙金額逾百萬元，目前檢警正擴大追查中。

▲桃園市蘆竹警方會同刑事局偵六隊、新竹市第三分局等單位查獲涉嫌網路詐騙羅姓男子，羅男在網路上進行詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，年約30歲的羅姓男子於今年2月至5月期間利用FB、蝦皮、DCARD等民眾常用之社群購物網站，以虛假帳號販售並未在台舉辦包括Black pink、 Coldplay、蕭敬騰、五月天、陳奕迅等不存在演唱會、球賽等門票，利用粉絲急於購票心態進行詐騙，受騙民眾匯款後遲遲未收到門票，詢問後才知道受騙上當，造成眾多受害者蒙受損失，甚至讓不知情的正常交易賣家或銀行帳戶成為警示帳戶。

▲市長張善政與市議員劉勝全等人昨天在蘆竹區誠聖宮協助反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方根據線報佈線追查，查出羅姓男子早於2021年開始犯案，利用網路購物漏洞大肆詐騙，蘆竹警方會同新竹市第三分局、刑事局偵六大隊第四隊、北市萬華分局等單位報請新竹地檢署指揮偵辦，於今年7月19日在新竹地區查獲羅姓男子到案，並在其住處與車上起獲相關證物。

▲蘆竹警方等單位將羅姓男子移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

羅男到案後否認犯案，並都推給其他人，對於自己詐騙行為始終不承認與悔改，由於受害者遍居北部各縣市，粗估至少有逾200人受害，受騙金額逾百萬元以上，檢警正擴大偵辦中，並籲請受害人出面指認，警方依詐欺取財等罪嫌將羅男移送新竹地檢署偵辦。

蘆竹警方提醒民眾，類似網路詐騙犯罪手法不斷變化，但其目的都是為了謀取暴利，民眾應保持高度警覺，切勿輕信不明身分之交易對象。網路交易除比價外，應選擇評價良好、信用可靠賣家，避免成為詐騙分子下一個受害者。