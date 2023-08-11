徐耀昌「下架國民黨」發言不合適　曾銘宗：考紀會蒐集資料中

▲曾銘宗（中）11日出席國民黨團記者會，並於會前受訪回應徐耀昌事件。。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨籍苗栗縣前縣長徐耀昌昨替鴻海創辦人郭台銘的主流民意大聯盟造勢站台時，2度喊「下架國民黨」，儘管徐改口稱口誤，但國民黨考紀會已表示將處理。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（11日）表示，徐耀昌是不是口誤，外界會有客觀認定，不過他認為徐這樣的發言不合適。

針對徐耀昌昨高喊下架國民黨，曾銘宗11日受訪表示，徐耀昌是優秀縣長，但他覺得徐這樣的發言不合適，國民黨考紀會已經在蒐集資料中，他要呼籲所有國民黨黨員、同志，一起支持國民黨2024總統參選人侯友宜，讓國民黨重返執政，立法院過半。

曾銘宗也說，徐耀昌是不是口誤，或是其內心的想法，他覺得外界會有客觀認定，考紀會也會有客觀的認定，而國民黨絕對沒有只敢對小雞（指立委參選人林金結）開刀這回事。

至於傳出徐耀昌昨天的發言，與他今年與苗栗市長邱鎮軍爭取國民黨苗栗第二選區立委提名失利，以及2022九合一大選有關，曾銘宗說，這要問當事人，「我不是他肚子的蛔蟲」，所以要問當事人回應。

不過，藍委李德維則說，他認為徐耀昌昨天發言有一部分口誤，有一部分則凸顯徐心中不滿跟怨氣，這部分國民黨要持續努力溝通跟加強，另外方面，他也希望徐耀昌息怒。