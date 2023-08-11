　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐耀昌「下架國民黨」發言不合適　曾銘宗：考紀會蒐集資料中

▲曾銘宗（中）11日出席國民黨團記者會，並於會前受訪回應徐耀昌事件。。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾銘宗（中）11日出席國民黨團記者會，並於會前受訪回應徐耀昌事件。。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨籍苗栗縣前縣長徐耀昌昨替鴻海創辦人郭台銘的主流民意大聯盟造勢站台時，2度喊「下架國民黨」，儘管徐改口稱口誤，但國民黨考紀會已表示將處理。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（11日）表示，徐耀昌是不是口誤，外界會有客觀認定，不過他認為徐這樣的發言不合適。

針對徐耀昌昨高喊下架國民黨，曾銘宗11日受訪表示，徐耀昌是優秀縣長，但他覺得徐這樣的發言不合適，國民黨考紀會已經在蒐集資料中，他要呼籲所有國民黨黨員、同志，一起支持國民黨2024總統參選人侯友宜，讓國民黨重返執政，立法院過半。

曾銘宗也說，徐耀昌是不是口誤，或是其內心的想法，他覺得外界會有客觀認定，考紀會也會有客觀的認定，而國民黨絕對沒有只敢對小雞（指立委參選人林金結）開刀這回事。

至於傳出徐耀昌昨天的發言，與他今年與苗栗市長邱鎮軍爭取國民黨苗栗第二選區立委提名失利，以及2022九合一大選有關，曾銘宗說，這要問當事人，「我不是他肚子的蛔蟲」，所以要問當事人回應。

不過，藍委李德維則說，他認為徐耀昌昨天發言有一部分口誤，有一部分則凸顯徐心中不滿跟怨氣，這部分國民黨要持續努力溝通跟加強，另外方面，他也希望徐耀昌息怒。

ET快訊
勞工薪資平均48K　專家：只買得起562萬的房
重機騎士遭猛撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家
陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施
生人迴避！彰化今晚「送肉粽」　路線曝光
四川11大媽堅持「水上跳廣場舞」較美！10秒後全被大水沖走釀
周末還有雷陣雨！　「朵拉」最快明成8號颱
年輕女食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者複查不合格挨罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

徐耀昌「下架國民黨」發言不合適　曾銘宗：考紀會蒐集資料中

全台最強女團！盧秀燕領軍8縣市首長成立聯盟　女力爆棚

共軍明起「東海軍演」至14日　國防部：將持續監控並適切應處

陳建仁酸未超前佈署　許淑華控中央：上午有災情...中午撤應變中心

陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施

四腳督賴柯支持度仍領先　侯友宜輸郭台銘、本命區還失守墊底

批柯文哲市長任內增債近百億　吳崢嗆「柯式標準」：算不算做假帳？

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

徐耀昌「下架國民黨」發言不合適　曾銘宗：考紀會蒐集資料中

全台最強女團！盧秀燕領軍8縣市首長成立聯盟　女力爆棚

共軍明起「東海軍演」至14日　國防部：將持續監控並適切應處

陳建仁酸未超前佈署　許淑華控中央：上午有災情...中午撤應變中心

陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施

四腳督賴柯支持度仍領先　侯友宜輸郭台銘、本命區還失守墊底

批柯文哲市長任內增債近百億　吳崢嗆「柯式標準」：算不算做假帳？

快訊／18:24高雄市發生規模4.2地震！深度僅5公里　最大震度3級

快訊／11縣市豪大雨特報！對流旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

2023世界客家博覽會開幕　張善政：歡迎來桃園體驗客家文化

樂天桃猿找高塩將樹等3位自培投手　沈鈺傑談善化左投潛力

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

政治熱門新聞

館長嗆7年做什麼　賴品妤列23條政績酸：前4年的立委叫做黃國昌

夏威夷野火焚燒如煉獄　蔡英文關切：願提供必要援助

北市社宅漏水狂噴　徐巧芯開轟

賴品妤反核開嗆　侯辦：她爸綠能大亨

快訊／狂被問是否參選2024總統　郭台銘：我準備好一定宣布

快訊／內政部又發錢了！　第2波3萬元房貸補貼入帳

見南投風災1幕　韓國瑜出手了！

快訊／徐耀昌喊「下架國民黨」改稱口誤　朱立倫：考紀會嚴正處理

徐耀昌挺郭台銘喊2次「下架國民黨」　會後急澄清「只是口誤」

柯文哲斷開郭柯配　「以民眾黨總統候選人參選到底」

柯文哲2030再生能源40％　綠委諷包牌

北市斯文首善社宅「地下室狂噴水」

賴清德恐難穩坐35％？　她曝觀察：基本盤會逐漸流失

快訊／硬槓黨紀？徐耀昌挺郭台銘「下架國民黨」　考紀會回應了

更多熱門

相關新聞

四腳督賴柯支持度仍領先　侯友宜輸郭台銘、本命區還失守墊底

四腳督賴柯支持度仍領先　侯友宜輸郭台銘、本命區還失守墊底

2024年將迎來總統大選，目前呈現「3+1」局勢，鴻海集團創辦人郭台銘仍未放棄總統夢，是明年大選投票前的一大變數。而根據「趨勢民調」的調查，若進入四腳督局勢，賴清德、柯文哲民調穩居1、2名；儘管郭台銘獨立參選是柯受影響較大，但侯仍會因郭的參選導致民調仍在4人中排名最後。值得注意的是，侯友宜在本命區的新北市也並未佔上風，支持度輸給郭台銘，跌破不少人眼鏡。

批市長任內增債近百億　吳崢嗆「柯式標準」：算不算做假帳？

批市長任內增債近百億　吳崢嗆「柯式標準」：算不算做假帳？

觀察／侯友宜723後「漸入佳境」　全台再走透透突圍「老三困境」

觀察／侯友宜723後「漸入佳境」　全台再走透透突圍「老三困境」

民眾黨「空姐應援團」惹議　林珍羽認要檢討：應協助打破刻板印象

民眾黨「空姐應援團」惹議　林珍羽認要檢討：應協助打破刻板印象

批數發部新大樓蓋在台北與民爭地　郭台銘：可設在屏東或中興新村

批數發部新大樓蓋在台北與民爭地　郭台銘：可設在屏東或中興新村

關鍵字：

曾銘宗國民黨侯友宜李德維郭台銘2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面