夏威夷濕熱島嶼變「致命火藥桶」 專家分析3原因釀55死野火悲劇

▲夏威夷野火已經造成55人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國夏威夷毛伊島野火增至55人死亡，其中拉海納鎮（Lahaina Town）是這次災情的重災區。CNN統整分析3項主因，為何潮濕的熱帶島嶼會變成「致命火藥桶」。

根據CNN報導，第一個原因就是「乾旱導致火災蔓延」，根據10日發布的美國乾旱監測報告，過去一周夏威夷的乾旱加劇，導致火災蔓延。毛伊島的嚴重乾旱程度從上周的5%上升至16%，而全州的中度乾旱程度從6%躍升至14%。

第二個原因是，「颶風外圍風勢助長火災」，多拉颶風（Dora）無助於解決問題，據美國國家氣象局稱，儘管風暴在夏威夷以南500英里（800公里）處呼嘯而過，但北部仍存在強大的高壓系統，兩股力量結合在一起產生了「非常強且具有破壞性的風」。

氣象部門表示，這些風加上低濕度，在9日下午造成了「危險的火災天氣條件」。

第三個原因是，「地理條件和有限的資源，阻礙消防工作」，夏威夷是太平洋上的一個島鏈，地理位置和有限的消防資源也使消防工作變得複雜。

專門研究熱帶地區野火的當地學者特勞尼奇（Clay Trauernich）表示，當地僅有不到300名消防人員，卻要應對如此巨大的火災，而且西毛伊島只有一條高速公路貫串整個地方，導致消防資源被分散。