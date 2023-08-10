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NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控　檢擴大「鞏固案情」

▲NONO戴著藍色口罩，穿著白色上衣現身，面對鏡頭低頭不語。（圖／記者黃彥傑攝）

▲NONO月初因性侵案遭傳訊時，戴著藍色口罩，穿白色上衣，面對鏡頭低頭不語。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人NONO(陳宣裕)被控性騷、性侵，已有近10人具名提告，台北地檢署檢察官月初指揮北市婦幼隊搜索NONO住處，經偵訊1小時後，依妨害性自主等罪嫌，諭令50萬元交保。據了解，NONO當時的答辯幾乎都是避重就輕，為鞏固案情，檢警連日約談被害人，其中部分女子10日出庭時神情緊張，深怕被認出，但仍堅強地在律師陪同下應訊。

網紅小紅老師6月中指控NONO涉嫌在工作後對她猥褻，之後眾多女性網友私訊她，據小紅老師統計，受害者多達30人，除小紅老師親自出面按鈴控告NONO涉嫌性侵、性騷擾、性侵未遂、性侵未成年少女、強制猥褻等5項罪名，小紅老師並具體出，NONO犯行最近的是在2020年間，屬於告訴期範圍內。

北檢收案後，根據小紅老師檢附的網友私訊列表，再接到多名被害人具名提告，經初步了解後，8月2日由婦幼隊持搜索票及傳喚通知書，到NONO住處進行搜索，查扣手機、筆電等相關3C物品，希望還原NONO曾接觸過的女性以及雙方對話內容。

不過據了解，NONO在長達近2個月的神隱後，首度接受辦案人員偵訊時，對被害人指控內容的回答始終避重就輕，因此偵訊很快就結束，為了鞏固案情，檢警連日傳喚其他受害人出庭說明，釐清還原NONO涉案情節。

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