正妹酒吧性侵爛醉女友人！在她耳邊低語：好想跟妳做

▲杜女發現小花喝醉、半躺在沙發區休息，動手性侵得逞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名杜姓女子先前與朋友到某間酒吧聚會，期間看到女子小花（化名）半躺在沙發區休息，竟然因此心生歹念，上前動手性侵得逞，甚至還耳語「好想跟妳做」，氣得小花一狀告上法院。台北地院審理後，依照強制猥褻罪，判杜女6月有期徒刑、可易科罰金，全案仍可上訴。

杜女與小花2022年間接受朋友邀約，到台北市中山區一間酒吧飲酒狂歡，酒過三巡以後，杜女看見了小花半躺在沙發區，似乎是不勝酒力。

杜女見狀後認為有機可乘，趁著小花癱軟、不能抗拒的狀態，伸手進入小花的衣服內性侵得逞，甚至還將小花的乳房拉出、吸吮，導致小花紅腫、挫傷。

▲杜女趁著小花無力抗拒之際，動手性侵得逞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



儘管小花不斷拒絕，告知「很痛、不要，妳把我弄得不舒服」，杜女仍舊不罷手，還繼續貼近對方，說出「好想跟妳做」等猥褻話語，直到同行的洪姓友人前來才罷手，氣德小花一狀告上法院。

杜女事後透過手機，傳訊給小花致歉，到案也坦承犯行，並提出了20萬元和解的方案，只不過被小花拒絕。

台北地院審理後判定，杜女為了一己私慾，做出猥褻犯行，造成小花身心巨大傷害，且至今仍沒有與小花達成和解，或是做出任何實際填補損害的行為，考量後仍有執以刑罰警惕的必要，因此依照強制猥褻罪，判杜女6個月有期徒刑，可易科罰金18萬，全案仍可上訴。

此外，小花還對杜女提出刑事附帶民事訴訟，請求50萬元損害賠償，不過台北地院審理後，認為50萬元金額過高，因此判杜女賠償22萬元，全案仍可上訴。