女染食腦變形蟲亡！直擊店家現況「池水已放乾」　預防性停業中

▲女染食腦變形蟲亡，店家抽乾池水，全面進行清消。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、戴若涵／新北報導

疾管署9日公布，相隔12年國內再度出現俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例！北部一名30多歲女性從發病到死亡僅短短7天時間，發病前曾到新北市一處親水設施遊憩，該店家目前已將室內水池的水放乾，進行全面清消。

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪現場發現，該店家目前預防性停業中，待衛生局結果出爐，才可確定是否能夠復業，而水池內的水已經被放光，並進行全面清消，目前店內仍有兩名員工。老闆見如今的景況，則是情緒相當激動，瀕臨崩潰階段，表示不知該如何面對。

根據疾管署調查，個案為北部30多歲女性，於7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，再出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。後續診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎。

疾管署指出，個案近期沒有國外旅遊史，發病前曾前往一處親水設施，地方衛生局接獲通報後，已進行環境採檢，檢驗結果最快一周可以出爐，但慢的話可能需要二至三周的時間。