　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超派！酒吧亮槍抵老闆...屁孩交保上網嗆「你剉咧等」　又被逮捕

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆仁愛區一家知名酒吧4日竟有酒客公然掏槍，指著老闆頭部嗆聲自己是太陽會幫派份子，嚇壞店家與顧客，警方8日前往開嗆的陳姓男子家中將其逮捕，並依恐嚇危害安全等罪嫌移送基隆地檢署，並追查槍枝下落。不料陳男交保後，又在社群媒體上發動態撂話「絕對回去找你」、「你剉咧等」，警方蒐證後10日再度持拘票及搜索票，將陳男2度逮捕，依恐嚇危害安全罪移送基隆地檢署偵辦。

▲▼基隆酒吧拔槍嗆聲男2度被捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆酒吧拔槍嗆聲男2度被捕，警方前往他家中進行搜索。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

這起案件發生在4日凌晨，22歲的陳男到酒吧飲酒，後因覺得冷氣不夠冷，便自行走進櫃台內想操作冷氣，老闆見狀後便出聲制止，沒想到陳男卻惱羞成怒，還從包包內掏出槍，並且上膛高舉指著老闆頭部威脅，直呼自己是太陽會幫派份子、自稱「 天公之子」，並要店家打聽其名號。

▲▼ 基隆酒吧傳出客人拔槍恐威脅老闆，不斷自稱為太陽會幫派分子。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳男掏槍對著老闆嗆聲，才剛交保又在網路上放話恐嚇。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方接獲報案後，於8日持拘票及搜索票前往陳男家中將人逮捕，而其母親見兒子被壓制，嚇得急喊，「他喝醉啦」。警方事後於陳男家中查獲空氣手槍1枝、子彈4顆及彈匣、槍身等槍支零組件，後因陳男態度抵抗不從，未確實提交涉案槍支並意圖湮滅事證阻擾偵辦，全案後續依恐嚇危害安全等罪嫌移送法辦。

▲▼基隆酒吧拔槍嗆聲男2度被捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆酒吧拔槍嗆聲男2度被捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

不料，陳男交保後不改囂張氣焰，隨即在社群媒體上傳動態，不斷嗆聲稱「絕對回去找你」、「你剉咧等」，警方不敢大意、為維護人身安全，積極蒐報偵處後於10日立即報告基隆地檢署經檢察官核發拘票，並向基隆地方法院聲請搜索票獲准，第一分局於10日晚間拘捕陳嫌到案並執行搜索，於11日依恐嚇危害安全罪移送基隆地檢署偵辦。

▲　▼基隆酒拔槍嗆聲男2度被捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆酒拔槍嗆聲男2度被捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
快訊／大雷雨從南往北開轟！15縣市大雨特報
快訊／00900確定配息出爐！
馬國畢9天前才背「喝酒請找我」值星帶！　畫面被翻
快訊／馬國畢道歉了！　90度鞠躬
快訊／馬國畢酒駕　遭攔查畫面曝！
丫頭美國賭博「2天慘輸60萬」：消失在老公眼裡
信用卡「1習慣」千萬不要踩！　最慘信用破產

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紅線違停被拖吊...他急開車門拿手機錢包　破壞封條下場曝光

快訊／國1堤頂交流道嚴重連環撞！1貨車翻覆釀紫爆…回堵6K

馬國畢為酒駕道歉「非常低級的錯誤」　雙手合十鞠躬13秒

快訊／馬國畢道歉了！　90度鞠躬認「非常低級錯誤」

馬國畢酒駕遭攔查畫面曝！餐敘喝威士忌...回電視台休息再上路　

擄殺馬國女大生！梁育誌「2罪合併」執行4年4月　法界：判很重

快訊／馬國畢驚傳酒駕「餐敘後開車要回家」！檢複訊諭令請回

彰化崇實高工旁25棵路樹遭斷頭！兇手是隔壁里長　慘狀畫面曝

超派！酒吧亮槍抵老闆...屁孩交保上網嗆「你剉咧等」　又被逮捕

收到私訊心癢投資虛擬幣　桃園男想再加碼200萬遭攔阻

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

女玩水染「食腦變形蟲」亡！　業者哽咽喊冤：每天都投氯

紅線違停被拖吊...他急開車門拿手機錢包　破壞封條下場曝光

快訊／國1堤頂交流道嚴重連環撞！1貨車翻覆釀紫爆…回堵6K

馬國畢為酒駕道歉「非常低級的錯誤」　雙手合十鞠躬13秒

快訊／馬國畢道歉了！　90度鞠躬認「非常低級錯誤」

馬國畢酒駕遭攔查畫面曝！餐敘喝威士忌...回電視台休息再上路　

擄殺馬國女大生！梁育誌「2罪合併」執行4年4月　法界：判很重

快訊／馬國畢驚傳酒駕「餐敘後開車要回家」！檢複訊諭令請回

彰化崇實高工旁25棵路樹遭斷頭！兇手是隔壁里長　慘狀畫面曝

超派！酒吧亮槍抵老闆...屁孩交保上網嗆「你剉咧等」　又被逮捕

收到私訊心癢投資虛擬幣　桃園男想再加碼200萬遭攔阻

退租被要求「全室粉刷」！再請專人打掃　她神反擊...房東秒縮了

紅線違停被拖吊...他急開車門拿手機錢包　破壞封條下場曝光

快訊／大雷雨午後從南往北開轟！北北基桃15縣市大雨特報　

才剛過完戰勝節　北韓又要閱兵？平壤飛行場「數百台車輛」聚集

IG更新「限動變葡萄」　拍縮小畫面更傻眼！用戶怨：越改越糟

奧迪「傳奇跑車」將在蒙特利汽車週告別　專屬活動結束20年販售

獨／馬國畢酒駕爆停工退台八　經紀方回應「他深感愧疚自責」

金融海嘯來襲「她竟從哈佛退學創業」　7年後百億天價賣掉公司

人妻發票中3千「被婆婆偷拿給小姑」　老公不挺：不是正財別執著！

「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

社會熱門新聞

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

幼兒園男師染指6女童　園長護淫兒：被警刑求逼供

內湖少女墜防火巷搶救不治　父母淚崩無法接受

外送員酒駕騎新車　它秒變2年中古車

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

即／北市內湖「15歲少女墜樓」！　無呼吸心跳送醫搶救

快訊／馬國畢道歉了！　90度鞠躬

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

錢帥君男友「女密友」自稱老闆娘供內帳　政商剉咧等

科技大廠主管炫耀玩酒店妹！2女下屬崩潰提告

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

馬國畢酒駕遭攔查畫面曝！坦承餐敘喝威士忌　

更多熱門

相關新聞

雨區往北擴大！台北等6縣市大雨特報　最新警戒區出爐

雨區往北擴大！台北等6縣市大雨特報　最新警戒區出爐

西南風帶來水氣，雨區往北擴大，氣象局今(11日)上午11時30分擴大針對6縣市發布大雨特報，雨將下到入夜。

大雷雨午後再轟中北部　蘭恩下周一接近日本本州

大雷雨午後再轟中北部　蘭恩下周一接近日本本州

全球首富馬斯克挨告　引誘吸毒！

全球首富馬斯克挨告　引誘吸毒！

加油不熄火！員工好心提醒竟挨揍

加油不熄火！員工好心提醒竟挨揍

西南風甩雨彈！4縣市大雨特報　雨下到入夜

西南風甩雨彈！4縣市大雨特報　雨下到入夜

關鍵字：

酒吧拔槍嗆聲囂張影音

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

「三級片女星」剃髮出家2年近況曝光

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面