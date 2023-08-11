超派！酒吧亮槍抵老闆...屁孩交保上網嗆「你剉咧等」　又被逮捕

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆仁愛區一家知名酒吧4日竟有酒客公然掏槍，指著老闆頭部嗆聲自己是太陽會幫派份子，嚇壞店家與顧客，警方8日前往開嗆的陳姓男子家中將其逮捕，並依恐嚇危害安全等罪嫌移送基隆地檢署，並追查槍枝下落。不料陳男交保後，又在社群媒體上發動態撂話「絕對回去找你」、「你剉咧等」，警方蒐證後10日再度持拘票及搜索票，將陳男2度逮捕，依恐嚇危害安全罪移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆酒吧拔槍嗆聲男2度被捕，警方前往他家中進行搜索。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



這起案件發生在4日凌晨，22歲的陳男到酒吧飲酒，後因覺得冷氣不夠冷，便自行走進櫃台內想操作冷氣，老闆見狀後便出聲制止，沒想到陳男卻惱羞成怒，還從包包內掏出槍，並且上膛高舉指著老闆頭部威脅，直呼自己是太陽會幫派份子、自稱「 天公之子」，並要店家打聽其名號。

▲陳男掏槍對著老闆嗆聲，才剛交保又在網路上放話恐嚇。（圖／記者郭世賢翻攝）



警方接獲報案後，於8日持拘票及搜索票前往陳男家中將人逮捕，而其母親見兒子被壓制，嚇得急喊，「他喝醉啦」。警方事後於陳男家中查獲空氣手槍1枝、子彈4顆及彈匣、槍身等槍支零組件，後因陳男態度抵抗不從，未確實提交涉案槍支並意圖湮滅事證阻擾偵辦，全案後續依恐嚇危害安全等罪嫌移送法辦。

不料，陳男交保後不改囂張氣焰，隨即在社群媒體上傳動態，不斷嗆聲稱「絕對回去找你」、「你剉咧等」，警方不敢大意、為維護人身安全，積極蒐報偵處後於10日立即報告基隆地檢署經檢察官核發拘票，並向基隆地方法院聲請搜索票獲准，第一分局於10日晚間拘捕陳嫌到案並執行搜索，於11日依恐嚇危害安全罪移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆酒拔槍嗆聲男2度被捕。（圖／記者郭世賢翻攝）