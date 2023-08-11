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「右Shift鍵」超廢！　網曝強大功能：看YouTube超好用

▲▼ 鍵盤。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO認為右側的Shift鍵超廢。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

你常使用右Shift鍵嗎？一名網友納悶直呼，平時只會用到左側的Shift，而右側幾乎不曾用到，好奇它存在的意義？文章曝光後，有網友反虧「你一定沒學過正規的打字方法」、「明明就打大寫很常用」、「打問號、冒號那些好用啊」；還有人分享看YouTube影片時，右側Shift無敵好用。

一名網友在PTT開啟「右Shift鍵存在的意義是什麼？」的有趣話題，他說道，單按左Shift鍵，能迅速切換輸入法；而左Shift+左Ctrl就是萬用組合技，那麼「右Shift鍵有什麼用呢？」

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對此，原PO一頭霧水直呼，右Shift鍵根本出場率極低，也完全想不到何時會按到，還是背後其實有強大功用？

底下網友熱議，「右Alt跟右Ctrl，我也很少用」、「右Alt+Ctrl表示：爽缺請低調好嗎」、「對稱才好看 （誤）」、「好像除了古早打雙打，還真沒去按過」、「F9～F12：低調好嗎」。

其他網友則回，「打問號、冒號那些好用啊」、「有左撇子的人啊」、「PTT電腦版，複製後要貼上時會用得到」、「左shift衝刺，右Shift換語法」、「明明就打大寫很常用」、「打問號」、「你一定沒學過正規的打字方法」、「不然你標點符號如，。「」這些怎麼打？」「如果受過打字訓練就知道了，你打字時是看字，不是看鍵盤，按住右邊的Shift然後打左半邊的大寫字母，反之亦然，20幾年前的技職院校會教，現在就不曉得了」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友大讚看影片，加快速度很方便。（圖／翻攝PTT）

其中有網友分享神級快速鍵，尤其看YouTube超好用，「看YT，『Shift + >』可以加快播放速度」、「看YT調快速度用的，右Shift + >」、「Shift+Enter方便（Word換行）」。

另外，觀看YouTube播放清單時，按下「Shift+N」可跳到下一部影片；而「Shift+P」則可跳回前一部影片，此時就可使用右邊的Shift鍵。

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