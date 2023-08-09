　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

神人挺「老高沒抄襲」藍泉媽媽3手法抹黑！再曝日YTR題材撞老高

▲老高新片標題令網友誤會。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲原PO挺老高。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber老高遭指控抄襲，儘管已經發聲否認，爭議仍持續受到關注，有網友重看一遍被指控的影片，比對之後認為老高沒有抄襲，「結構不同，順序不同，標題不同」，並點出YouTube「藍泉媽媽」以3大抹黑手法，讓人誤以為老高100%抄襲；此外，日本頻道中有3支影片與老高雷同，發布時間還比老高晚。

原PO在Dcard上發文，多年前自學通過日文N1，比對了藍泉媽媽、老高以及日本頻道，講解昆蟲的影片，他看完後認為老高沒有抄襲，「結構不同，順序不同，標題不同，不要說到底是幾趴，就算以學術論文標準下去審都不一定會得到『抄襲』的結論，而藍泉媽媽就是以三大抹黑手法讓人誤以為100%抄襲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，藍泉媽媽透過惡意剪輯一小段，再加一些強烈的字眼抨擊，「上面打個大大的100%抄襲，最後附上為此結論負責的豪語」，但是實際看了老高的影片，講完了三大超能力後，就開始講三大超能力是什麼，還舉了不少例子，「這些東西都是日文影片中沒有的」。

不僅內容不同，講解的順序也不同，老高講完三大超能力後，之後接的是海中為什麼沒有昆蟲，再來是向光飛行，最後一段是為什麼昆蟲這麼小。日本影片接的是為什麼昆蟲無法巨大化，下一段是為什麼沒有昆蟲，最後則是向光飛行。

為何老高影片跟日文影片的例子幾乎一樣？原PO解釋「因為研究成果的普遍性」，講同樣主題跟實驗，舉例一樣是很自然的事，在YouTube搜尋「海 昆蟲」，前5支影片中，就有3個標題與日本影片相似，「說明這是個被做到爛的題材了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／藍泉媽媽 LQMAMA）

▲原PO指出，藍泉媽媽抹黑。（圖／翻攝自YouTube／藍泉媽媽 LQMAMA）

他推測，日文農場網站有類似的資料，大家傳來傳去，就會造成看起來A抄B，或B抄A的錯覺，這就是「知識盲區」，因為台灣觀眾很少看日本YouTube，就算搜尋了也看不懂，有心人士便利用這一點抹黑老高，「以藍泉媽媽優秀的查證能力，連論文都找出來拜讀了，這些事情他會不知道嗎？除了惡意抹黑，我想不到他做這些事的理由」。

另外，他還發現日本頻道中，有幾部影片與老高的影片雷同，而且上傳時間比老高晚，像是「目前最細思極恐的一期，二十五號宇宙」、「超出你想象的地球故事」，以及「把左腦和右腦分割之後產生的不可思議的現象」。原PO直呼「難道這些頻道都抄老高？」他認為只是知識盲區而已。

ET快訊
卡努將走「空前路徑」貫穿南韓！　多航班停飛
遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿
交往張惠妹12年！男友慶生放閃「情侶專屬同框照」
可頌「買1盒送1盒」限時1天！　全門市都有
23歲重機男慘死！　同路段上個月才出事
快訊／中山高4車連撞！　10人送醫
遭流放27年！　泰王次子突回國

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

台南安平開台天后宮「做16歲」　350名額秒殺再+50名

老婆打卡「買父親節禮物」！眾人超羨慕連主管都按讚　他曝安太座真相

沒朋友！亂停車留紙條「打給我說生日快樂」　車主怒：過1個月生日

「世界客家博覽會」在桃園！全球客家特色看好逛滿

16歲懂得更多！　黃偉哲宣傳府城成年古禮、肯定青年能力

帝爺公蛇父親節又現身！壁畫間穿梭遊走　天受宮：提醒民眾防颱

桃園某國中女代理師「刺青被離職」　綠營：反對歧視身體特徵

「超強運四大生肖」八月中旬旺到爆！　大富大貴　好運相伴

父親節沒一起吃飯！呂秋遠親曝「這原因」冷戰半年　爸匆匆掛電話

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

台南安平開台天后宮「做16歲」　350名額秒殺再+50名

老婆打卡「買父親節禮物」！眾人超羨慕連主管都按讚　他曝安太座真相

沒朋友！亂停車留紙條「打給我說生日快樂」　車主怒：過1個月生日

「世界客家博覽會」在桃園！全球客家特色看好逛滿

16歲懂得更多！　黃偉哲宣傳府城成年古禮、肯定青年能力

帝爺公蛇父親節又現身！壁畫間穿梭遊走　天受宮：提醒民眾防颱

桃園某國中女代理師「刺青被離職」　綠營：反對歧視身體特徵

「超強運四大生肖」八月中旬旺到爆！　大富大貴　好運相伴

父親節沒一起吃飯！呂秋遠親曝「這原因」冷戰半年　爸匆匆掛電話

攤商被揪衣領揮拳攻擊　掉頭抄傢伙一鎚KO城管

「田徑女神」右手刺青陸網震驚！甜美人設破滅　一排留言全罵她

綠副秘：侯友宜「無言」、柯文哲「失言」、郭台銘「口出狂言」

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

台東夏雪芒果好評不斷　甜蜜風味征服全台

台積電高雄廠「導入2奈米」　陳其邁：全力協助讓建廠更順利

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」：這是我自己選的路

暑假還剩不到一半！網激推「夏天必做5件事」讓麥香酸甜新夥伴陪你逐一打勾

台塑新智能砸3億元入股儲盈科技　積極布局電池國產化

2023台灣國際熱氣球嘉年華　表演陣容再加碼

生活熱門新聞

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

「蒟蒻講幹話」上傳新片　他曝發死訊原因

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

爆熱戀馬傑森「林襄禁愛令離隊？」網搖頭曝原因

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

1人群組叫什麼？他曬出2個字　全場笑：跟你一樣

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

林知延700萬豪門婚宴　賓客撐起台股半邊天

更多熱門

相關新聞

老高否認抄襲　新片「談談最近的那件事」網傻眼：被噁到

老高否認抄襲　新片「談談最近的那件事」網傻眼：被噁到

知名YouTuber頻道「老高與小茉」近日被YouTuber「藍泉媽媽」指控抄襲日本影片，儘管已經發聲否認，爭議仍持續受到關注。而他日前推出會員專屬新片，標題寫道「談談最近的那件事」，時間點不免令人聯想抄襲風波，結果內容完全無關，引發部分網友不滿。

世界第一YTR是他！頻道擁「1.73億訂閱」

世界第一YTR是他！頻道擁「1.73億訂閱」

約戰老高！　尼克星不滿雙標

約戰老高！　尼克星不滿雙標

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

老高爆抄襲元氣大傷！「後台超慘數據」曝光

老高爆抄襲元氣大傷！「後台超慘數據」曝光

關鍵字：

老高藍泉媽媽抄襲YouTube

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

廖人帥深夜摟女模一路親！「開腳交疊」黏TT帶回家

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面