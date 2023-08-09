神人挺「老高沒抄襲」藍泉媽媽3手法抹黑！再曝日YTR題材撞老高

▲原PO挺老高。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber老高遭指控抄襲，儘管已經發聲否認，爭議仍持續受到關注，有網友重看一遍被指控的影片，比對之後認為老高沒有抄襲，「結構不同，順序不同，標題不同」，並點出YouTube「藍泉媽媽」以3大抹黑手法，讓人誤以為老高100%抄襲；此外，日本頻道中有3支影片與老高雷同，發布時間還比老高晚。

原PO在Dcard上發文，多年前自學通過日文N1，比對了藍泉媽媽、老高以及日本頻道，講解昆蟲的影片，他看完後認為老高沒有抄襲，「結構不同，順序不同，標題不同，不要說到底是幾趴，就算以學術論文標準下去審都不一定會得到『抄襲』的結論，而藍泉媽媽就是以三大抹黑手法讓人誤以為100%抄襲。」

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原PO提到，藍泉媽媽透過惡意剪輯一小段，再加一些強烈的字眼抨擊，「上面打個大大的100%抄襲，最後附上為此結論負責的豪語」，但是實際看了老高的影片，講完了三大超能力後，就開始講三大超能力是什麼，還舉了不少例子，「這些東西都是日文影片中沒有的」。

不僅內容不同，講解的順序也不同，老高講完三大超能力後，之後接的是海中為什麼沒有昆蟲，再來是向光飛行，最後一段是為什麼昆蟲這麼小。日本影片接的是為什麼昆蟲無法巨大化，下一段是為什麼沒有昆蟲，最後則是向光飛行。

為何老高影片跟日文影片的例子幾乎一樣？原PO解釋「因為研究成果的普遍性」，講同樣主題跟實驗，舉例一樣是很自然的事，在YouTube搜尋「海 昆蟲」，前5支影片中，就有3個標題與日本影片相似，「說明這是個被做到爛的題材了」。

▲原PO指出，藍泉媽媽抹黑。（圖／翻攝自YouTube／藍泉媽媽 LQMAMA）



他推測，日文農場網站有類似的資料，大家傳來傳去，就會造成看起來A抄B，或B抄A的錯覺，這就是「知識盲區」，因為台灣觀眾很少看日本YouTube，就算搜尋了也看不懂，有心人士便利用這一點抹黑老高，「以藍泉媽媽優秀的查證能力，連論文都找出來拜讀了，這些事情他會不知道嗎？除了惡意抹黑，我想不到他做這些事的理由」。

另外，他還發現日本頻道中，有幾部影片與老高的影片雷同，而且上傳時間比老高晚，像是「目前最細思極恐的一期，二十五號宇宙」、「超出你想象的地球故事」，以及「把左腦和右腦分割之後產生的不可思議的現象」。原PO直呼「難道這些頻道都抄老高？」他認為只是知識盲區而已。