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世界第一YTR擁「1.73億訂閱」！網推大神：極少數不討厭的YTR

▲▼美國YouTuber「野獸先生」MrBeast。（圖／翻攝自IG／mrbeast）

▲美國YTR「野獸先生」MrBeast。（圖／翻攝自IG／mrbeast）

網搜小組／鄺郁庭報導

高人氣YTR老高遭指控抄襲掀起議論，其中有人提到，雖然老高有585萬訂閱，但論「中文YT界第一人」，應是大陸第一網紅李子柒，頻道訂閱數有1760萬。就有人再將格局放大，考考其他人「世界第一的YTR」是誰？並貼出截圖，該頻道訂閱數竟高達1.73億位，4個副頻道最低也有1550萬訂閱，成績相當驚人。

這位網友在Dcard發文，「世界第一的YouTuber 你知道是誰嗎？」文中指出，這位YTR是高成本影片的個人創作者先驅，並貼出截圖，曝光答案是美國YTR「MrBeast」，頻道有1.73億位訂閱者，「他是誰？24歲的美國年輕人，過去只是普通人，13歲開始經營YouTube，目前5個破千萬訂閱的頻道，主頻道1.73億訂閱。」

貼文引發熱論，許多人見到是MrBeast也直推大神，「讓人敬佩的灑錢系YTR」、「已經不是懂得流量密碼這麼簡單了，根本靠自己在創造流量密碼」、「他是極少數我不會討厭的YTR」、「有些人灑錢炫富會覺得很反感，但他的倒是完全不會，還期待他下次灑出什麼新花樣」、「用資本創造流量的男人。不過除了資本之外，他能一直想出各種吸引人觀看的題材，也是一大關鍵」、「影片頂到靠北，每次題材都是新的。」

不過，也有網友指出，「如果生於亞洲華語國家，同樣的方式、時空背景，也沒辦法做到這個程度，畢竟大陸也是到近年才開始放行YT，沒有人口紅利就十分困難」、「現實問題，少了大陸10幾億中文人口，真的很虧。」

實際上，據維基百科記載「訂閱人數最多的YouTube頻道」，MrBeast其實是第2名。截至2023年8月7日，訂閱最多的頻道是「T-Series」，但並非個人創作者，而是一家印度的音樂錄影帶和電影公司，其頻道有2.47億位訂閱者。另外，在排行前5中，只有MrBeast是個人創作者，其他4個都是品牌頻道。

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