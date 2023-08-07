遭老高酸蹭流量！藍泉媽媽為1事道歉「說什麼都錯」：大家都是蹭

▲老高抄襲風波持續延燒 。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）



記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「老高與小茉」被YouTuber「藍泉媽媽」指控抄襲日本影片，老高為此連續發表兩篇聲明否認抄襲，並暗指藍泉媽媽惡意攻擊蹭流量。對此，「藍泉媽媽」針對指控一一回應了，「我們第一期就對您鞠躬致謝，這些都選擇性忽略了嗎？」並對於頻道中過激的言語，以及有攻擊傾向的部分道歉。

老高在聲明中提到，「那個攻擊我們的頻道，從5個月前就開始惡意攻擊蹭流量，標題裡面都是我們的名字，把我們和各種莫名其妙的事情聯繫在一起無所不用其極，你們覺得這是什麼行為呢？」

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藍泉媽媽回應，「相信原PO是不想引戰的，我們人微言輕，更加無資本無理由去引戰。但看看我們因此淪陷的評論區，感覺我們說什麼都是錯的」，並提到曾在影片中稱讚大佬是IT菁英，發現了AI和人類未來矛盾的衝突，也對小茉的超強接話給予高度評價，「這叫惡意攻擊嗎？ 真的看了我們的影片了嗎？」

▲藍泉媽媽回應。（圖／翻攝自YouTube／藍泉媽媽 LQMAMA）



藍泉媽媽委屈表示，在影片的最後提到「我們相信老高不是有意」，讓老高有台階下，「更別提我們第一期就對您鞠躬致謝，這些都選擇性忽略了嗎？」對於每一篇系列影片，都是真憑實據，給出權威論文，絕非惡意攻擊。

至於挨轟蹭流量，藍泉媽媽表示，老高的頻道也提到許多名人、熱門話題，像是宮崎駿、灌籃高手、世界盃期間連續講球王等等，「但講實話，我都不覺得是蹭流量，YT頻道本就該追尋熱點去聊天，你說蹭，大家都是蹭，你說不是，就都不是」。

最後，藍泉媽媽為一件事情道歉，「我們頻道對相關影片的討論，不是對個人的攻擊，對認為我們言語過激，和有攻擊傾向的，我們道歉」、「我們也只是一個真正製作10個月都不到的幼稚頻道，和那些先遊戲直播磨煉口才，後找到方向經驗豐富的老前輩，無法相比。確實存在早期用詞，語言不周的地方，我們道歉」。

藍泉媽媽坦言，會認真吸取教訓，爭取做得更中立，也喊話老高不要再發文回應了，「畢竟您的時間寶貴，還要Imitating writing更多的影片」。