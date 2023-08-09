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AI靠「鍵盤打字聲」就能竊取密碼　英國研究：準確率95％

▲▼ 打字,筆記型電腦,筆電,工作,上班,辦公。（圖／CFP）

▲研究人員透過按壓MacBook Pro的36個按鍵，進行AI模型訓練。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

來自英國三所大學的研究團隊發現，如今人工智慧的進步程度，已經可以做到透過Zoom和其他錄音設備上的打字聲音，辨識出輸入電腦的資訊與密碼。依據實測，把iPhone放在距離MacBook Pro約17公分處進行錄音，AI模型推斷出的打字內容準確率達95%。

綜合每日郵報、9to5mac報導，研究人員透過按壓MacBook Pro的36個按鍵進行AI模型訓練，每個按鍵按25次，記錄每次按下所產生的聲音，讓AI正確識別每個按鍵的模式。

研究團隊接著進行實測，把iPhone放在距離MacBook Pro約17公分的位置，記錄MacBook Pro鍵盤打字的聲音，結果識別準確度達95%。另外，研究人員以同樣方式對Zoom進行測試，準確率達93%，透過Skype側錄的準確度也有91.7%。

薩里大學網路安全中心的托里尼（Ehsan Toreini）表示，每個按鍵都擁有獨特的音頻或聲音，可透過聲紋辨識來推斷人員按下的按鍵。他建議，蘋果公司可考慮添加隨機噪音，防止旁路攻擊（Side channel attacks）。

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