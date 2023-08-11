美日韓同盟更加緊密！　日媒：三國元首峰會未來「每年一次」

▲美國總統拜登、日相岸田文雄、南韓總統尹錫悅5月21日下午在廣島舉行三邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將於18日在華府近郊大衛營召開美日韓三國元首峰會，針對北韓（朝鮮）核武威脅、來自中國的軍武擴張威脅、自由開放印太地區等議題進行討論，目前美日韓三國已經協定，未來將會定期舉行三國峰會，頻率為一年至少一次，且已納入聯合聲明中。

根據日媒《共同社》、《讀賣新聞》，日本外交消息人士和美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）接受專訪時透露，美日韓三國一致協議，未來三國元首峰會將會定期舉辦，每年至少舉辦一次，且此項協議已經納入會後發表的聯合聲明中，同時日本自衛隊也將和美國、南韓兩國軍隊每年實施聯合訓練。

藉由每年定期舉辦的元首峰會，美日韓三國展現強大的團結能力，除了遏阻持續研發核武與導彈並帶來威脅的北韓，也能牽制中國在軍事上的霸權主義行動。

隨著18日在大衛營展開的峰會成為例行舉辦的首場會談，未來每年的美日韓三國元首峰會將會獨自舉辦，和其他場大型國際會議的多邊會談有所區別，藉此強化推動「自由且開放的印太地區」政策上的合作，目前三國研擬在18日會後聯合聲明中通過上述協議內容。

伊曼紐爾接受專訪時形容，「新篇章展開序幕，（美日韓）三國基於共同原則下合作」。

三國聯合聲明除了明定日本自衛隊和美韓兩國軍隊每年定期實施聯合訓練，同時將納入美日韓三國即時共享北韓飛彈情報的方案。

根據《韓聯社》，南韓國家安保室長趙太庸4日曾向記者表示，美日韓三國目前逐漸在定期舉行三國元首峰會的議題上達成共識。

先前北韓最高領導人金正恩曾於9日在黨中央軍委會議上強調，已下令加強做好「戰爭準備」，他還用手比著南韓地圖上的首爾、雞龍台（南韓陸海空軍總部）。對此，美國國防部發言人萊特（Patrick S. Ryder）再度針對北韓潛在的軍事挑釁行為感到擔憂，他也強調美國長期以來和南韓、日本等同盟緊密接觸，時序合作守護區域和平繁榮。