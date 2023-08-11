史上最慘天災！夏威夷野火53死　「4重因素」釀火勢狂燒

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國夏威夷野火至今造成53人死亡，重災區毛伊島拉海納鎮初估仍有上千人失聯。事實上，野火近年來在夏威夷並不罕見，這次卻是史上最嚴重的一次，起火原因仍在調查中，但颶風、乾燥天氣和外來種植物都助長火勢，整個毛伊島等大部分地區乾旱問題也發揮一定作用。

▲ 茂宜島基希（Kihei）火勢。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，據美國乾旱監測機構（U.S. Drought Monitor, USDM）數據，夏威夷80%地區發生異常乾旱，14%地區災情嚴重程度在中度至重度。

▲ 拉海納在野火肆虐後形同廢墟。（圖／路透）

美國國家氣象局7月曾稱接獲毛伊島（Maui）森林大火通報，短暫封鎖一條公路。氣象預報當時便警告，今年旱季火災風險提升。

科學家還注意到，夏威夷島嶼有部分地區覆蓋外來種植物，比本地植物更易燃。再加上乾燥條件，可能導致火花點燃後迅速蔓延。

早在野火發生前，毛伊島就進入紅色警戒，代表氣溫高、濕度極低與強風條件將提升火災風險，且8日通過夏威夷海岸的颶風「朵拉」（Dora）帶來強風，進一步助長火勢。

州長格林（Josh Green）10日在記者會上坦言，這場野火是夏威夷史上最嚴重的自然災害，「我們過去從未經歷對城市帶來這種影響的野火」，認為氣候變遷的挑戰對夏威夷造成前所未有的壓力。

夏威夷直到幾十年前仍鮮少發生野火，主要由火山爆發或雷擊引起，但近幾十年來因人類活動，野火逐漸普遍且極端，最近一次是在2018年，當時颶風「萊恩」（Lane）帶來的強風在拉海納周圍點燃火勢，燒毀2000英畝土地、31輛汽車及21棟建築，大多為住宅。