捷運見老人站著卻無人讓座　他一句「台北人冷漠」被全場逆風酸爆

▲老人站著年輕人卻不讓坐，他一句「台北人冷漠」全場逆風酸爆。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／趙蔡州報導

社會新聞上經常能看見，有民眾為了博愛座或讓位問題，爆發激烈口角。一名網友近日發文感嘆，他乘坐台北捷運時，車廂內明明有老人，但年輕人就是不讓位，讓他直呼「台北人的冷漠總是令人驚訝」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard以「台北人的冷漠總是令人驚訝」為題表示，他日前乘坐台北捷運時，車廂內有一名老人沒位置坐只好站在門口，旁邊2位坐在博愛座上的年輕人見狀卻一直沒有讓位，讓他忍不住感嘆「台北人的冷漠總是令人驚訝」。

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原PO也解釋，「我沒有要公審任何人，只是這樣的場景每天在我上班的路上出現，有些人沒有讓位，可能有自己的隱形需求，但當所有人都無視時，會突然覺得好難過」。

▲網友反應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，但多數人不認同原PO的看法，「有些老人覺得你讓位子是在羞辱他們，不要自己腦補幻想」、「老人會去搭乘大眾運輸就是他知道自己可以，你也不必幫他覺得不行」、「讓座是美德，但不是義務」、「有需要可以講，正常都會讓」、「我上次讓位給一個阿婆，她直接崩潰發飆說，我看起來很老，需要讓位嗎」。

也有人說，其他人搞不好隱性需求，不要道德綁架別人讓位，「有夠討厭這種情勒文，還好我自己開車」、「我的腳開過刀，久站會疼痛與不舒服，說忍也可以，但有位置當然是坐著」、「你都說了隱形需求，你怎麼知道坐著的沒有隱性需求，像女生生理期貧血、剛懷孕的孕婦，低血糖或書包重的學生」。