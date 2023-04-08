OL經痛被阿伯酸「年輕人都裝病」！　怒曝1連署：嚴懲讓座魔人

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

搭乘大眾運輸工具是否要讓座，是爭議許久的問題。一名女網友表示，日前因為經痛請假下班，搭車時也不方便讓位，沒想到就被一旁的阿伯酸說「年輕人裝病」，讓她聽了相當憤怒，當場回嗆對方，也決定響應公共政策網路參與平台上的連署「開罰嚴懲讓座魔人」。文章曝光後，目前已有破千人附議。

原PO在Dcard發文表示，上周因為生理期嚴重不適，所以提早下班回家，搭車時坐在普通位上休息。期間有一名年長婦人上車，看到周遭都沒有位子了，就禮貌地問她說「能不能讓座？」但她誠實回答「不方便」，這時她身旁的阿姨聽到後就起身讓座。原以為事情到這裡就告一段落了，沒想到這時旁邊的阿伯突然對著妻子說，「現在的年輕人都在裝病」等，手還故意指著她。

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▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO見狀瞬間理智線斷裂，忍痛大聲回嗆「你這種人還有老婆喔～連女人有月經都不懂」。阿伯被罵之後矢口否認，但她不相信對方的辯解，表示「最好是有那麼巧合啦～在剛好有人跟我要位子的下一秒就在閒言閒語」。

面對這種情形，原PO認為，現在社會該討論的重點已經不是博愛座是否要廢除，而是應該討論如何規範「要求不應該逼讓」，認為嚴懲讓座魔人是目前的唯一的選項，有隱性需求的人也該受到尊重，因此決定響應在公共政策網路參與平台的連署，希望認同這個觀點的人都可以幫忙附議。

▲民眾希望能嚴懲讓座魔人。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

點進連署內容查看，提議內容指出讓座行為固然是美德，但不是絕對義務，「強迫身體欠佳的乘客讓座，如同酒後駕車對其他用路人及載運的乘客一樣曝露危險」，要求對強逼讓位者開罰1.5萬元至7.5萬元罰鍰，情節嚴重者須處7.5萬元罰鍰，並禁止使用任何乘車優惠資格1年，最重處2個月以上、5年以下有期徒刑。截稿之前已有1268人附議，尚需3732人附議，剩餘15天。

文章曝光後，不少網友力挺「自從工作後就很少搭大眾運輸了，覺得台灣有夠病態」、「支持原PO！！隱性需求確實不是眼睛能夠看得出來的，雖然我沒遇到這問題過，但能感同身受」、「我剛剛懷孕不舒服，坐火車坐在博愛座，一個爸爸帶著小女孩狠狠一直瞪我很久，我至今無法忘記那個深仇大恨眼神，唉」、「我之前去台北考試，前一天通宵讀書，搭高鐵也在看書，考完搭捷運的時候太累小睡一下，被一個阿伯叫醒要我讓座，當時不敢反駁只能乖乖起來，我就站著打瞌睡，結果睡到跌倒」、「推，假正義魔人真的很噁」。

但也有人認為，「這個提案的立意很好，不過內文的一些文字建議做修正，比如下面這段『強迫身體欠佳的乘客讓座，如同酒後駕車對其他用路人及載運的乘客一樣曝露危險！強迫讓位對於因身體因素無法久站而站立將會影響平衡感，造成嚴重的後果！』平衡感造成嚴重後果，總覺得有點牽強」、「點進去真的覺得提案人有點太氣憤而沒有邏輯」、「點進去看到罰則覺得不太合比例，可能找法律相關背景的人幫忙看一下會比較好」。