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社會 社會焦點 保障人權

有空位還逼讓博愛座！阿北情勒年輕男「我是長輩」　高捷回應了

記者許宥孺／高雄報導

又有博愛座讓座糾紛！有民眾錄下，高雄捷運車廂內還有空位，不過一名白髮男子硬是要求坐在博愛座上的年輕男子讓位，更喊出「我是長輩」、「敬老尊賢」，讓年輕男子爆氣大吼：「沒叫你站著，有位置就坐」。高雄捷運公司強調，當車廂滿座時，若沒有老弱婦孺等有需要人士使用需求，一班旅客也可以使用。

▲高雄捷運車廂內發生「博愛座」讓坐糾紛。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲高雄捷運車廂內發生「博愛座」讓座糾紛。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

有民眾錄下一段影片，畫面中可以看到是在高雄捷運車廂裡頭，一名白髮先生和一名年輕男子發生激烈爭執。年輕男子情緒激動的說：「為什麼你要坐在這裡(博愛座)，這又沒有寫你名字啊！」白髮先生指著其他空位，表示：「請你坐這裡。」

男子反問：「為什麼？又不是沒位置可以坐。」白髮先生卻說：「我是長輩！」這話讓男子超傻眼：「有位置可以坐呀！沒叫你站著，有位置讓你坐你就坐！」白髮先生卻跳針回應：「這個是敬老尊賢…」

影片曝光後，網友紛紛議論：「聽到敬老尊賢就很火大 你到底有什麼地方值得我尊敬的？我吃過你家一粒米用過你家水電嗎？」、「這位子有錢嗎？ 為什麼硬要年輕人讓位，道德綁架」、「看來他根本不用坐啊 都有體力找碴」。但也有網友表示：「就讓他坐就好了。反正又不是沒位子」。

▲高雄捷運,高捷,車廂,末班車,博愛座。（圖／記者許宥孺攝）

▲博愛座讓坐問題一直是社會討論焦點。（圖／記者許宥孺攝）

這起糾紛發生在昨(28日)晚間10點13分，高雄捷運公司行控中心接獲司機員通報，於R16下行列車上有旅客發生激烈爭吵，立即通知R15生態園區站站長待命。列車進站後，站長上車了解，但爭吵已經平息。

有旅客告訴站長，2名旅客為了博愛座吵架，但目前已經各自帶開，後續並沒有旅客再向站長表示需要協助，因此站長回報行控中心狀況已解除之後，列車繼續正常發車。

高捷公司指出，有關博愛座的設置原則，是優先禮讓給老弱婦孺及有需要的人士使用，當車廂滿座時，若無前述優先使用需求之民眾的話，一般旅客也是可以使用。

高捷公司也藉此提醒民眾，列車上均設置有緊急通話器，如遇車上有緊急狀況，是可以透過緊急通話器向司機員通報，司機員會立即回報行控中心，行控中心會視事情狀況，安排站長或甚至警、消、醫療等外部單位，於下一站到站後提供協助。

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